Vakkas Kuzu bayram öncesi şehit aileleriyle bir araya geldi

Pazarcık Kaymakamı Mustafa Hamit KIYICI, Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, Pazarcık Askerlik Şubesi Komutanı Uğur BUCAK, Pazarcık İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Baran ve şehit aileleri, yakınları ve davetliler katıldı.

Verilen yemek ile alakalı Kahramanmaraş Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Vakkas Kuzu gazetemize şu açıklamayı yaptı: “Kahramanmaraş Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı olarak şehit aileleri bu konu hakkında geldiler, bizler de vatanımız için gözlerini kırpmadan canlarını veren evlatlarımızın yakınlarının emirleri başımız üstüne dedik, çam sakızı çoban armağanı misali bir katkımız olsun dedik. Vatanımıza, milletimize, memleketimize, hizmet etmek boynumuzun borcudur. Önümüzde kurban bayramı var. Tüm halkımızın Kurban Bayramını şimdiden kutluyorum. Kurban Bayramının vatanımıza milletimize tüm İslam alemine barış huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum” dedi.