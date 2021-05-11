Vakkas Kuzu’dan Bayram Mesajı

Kuzu; “Bayramlar toplumu, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içinde tutan, saygı ve sevgi temelinde insanları birleştiren, beraber aynı kaderi, aynı tasayı, aynı kıvancı yaşama bilincini geliştiren önemli günlerdir.

Milletçe bayram coşkusunu yaşarken, diğer yandan bayrama buruk gönüllerle girenlerin hüzün ve acılarını da aynı şekilde yüreklerimizde hissediyoruz.

Asırlardır barış ve adalete, sevgi ve hoşgörüye öncülük etmiş bir medeniyetin mirasçıları olarak geçmişte olduğu gibi bugün de; acılarımızı da, sevinçlerimizi de paylaşmaya devam edeceğiz.

Ramazan Bayramı’nın, birlik ve beraberliğimize, barış ve huzurumuza vesile olmasını temenni ediyor, tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını en içten dileklerimizle kutlarım.”