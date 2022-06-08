Vali Coşkun, öğrencilerin mezuniyet heyecanına ortak oldu

Törenin açılış konuşmalarını Okulun Rehberlik Öğretmeni Nihat Sakallı, okul mezunlarından Doluca Mahalle Muhtarı Mevlüt Karaaslan ve Diş hekimi Gizem Kaya yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’de burada yaptığı konuşmada mezun olan öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Törende konuşan Vali Coşkun ise “ Mezun olan öğrencilerimizin heyacanını ve mutluluğunu paylaşmak üzere siz değerli hemşehrilerimizle biraradayız.

Doluca Şehit Ali Can Ortaokulumuzdan mezun olan tüm öğrencilerimizi can-ı gönülden tebrik ediyor, bundan sonraki okul hayatlarında başarılar diliyorum, Allah yollarını ve bahtlarını açık eylesin dedi.

Mezuniyet Törenine Valimiz Ömer Faruk Coşkun’un yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türkoğlu Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş insanları, öğretmenler, öğrenciler ve aileleriyle Türkoğlulu hemşehrilerimiz katıldı.

Törende okulu dereceyle bitiren öğrencilere Valimiz Ömer Faruk Coşkun ve protokol üyeleri tarafından mezuniyet belgeleri takdim edildi.