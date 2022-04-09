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Vali Coşkun Polis teşkilatının kuruluş yılı dönümünü kutladı

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Türk Polis teşkilatının 177. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınlandı.

Vali Coşkun Polis teşkilatının kuruluş yılı dönümünü kutladı

Vali Coşkun Polis teşkilatının kuruluş yılı dönümünü kutladı

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Türk Polis teşkilatının 177. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınlandı.

09 Nisan 2022 Cumartesi 11:13
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Coşkun mesajında şunları söyledi;

“Ülkemizin huzur ve güvenliğini sağlayan, vatandaşımızın can ve mal güvenliğini koruyan, devletimizin bölünmez bütünlüğünü hedef alan tehdit ve tehlikelere karşı mücadele eden, gücünü yasalardan, desteğini de halktan alan Türk Polis Teşkilatımızın 177. Kuruluş yıl dönümünü kutluyorum.

Türk Polis Teşkilatı, 177 yıllık köklü geçmişiyle cennet yurdumuzun, şanlı bayrağımızın ve aziz milletimizin yılmaz koruyucusu ve savunucusu olarak üstün bir hizmet anlayışıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Emniyet teşkilatımız; kendisini sürekli yenileyen, gelişen teknolojileri en iyi şekilde kullanan, yüksek disiplin anlayışına sahip personeli ve modern donanımıyla ülkemizin göz bebeği kurumlarından biridir.

Bu anlayış doğrultusunda; tüm emniyet mensuplarımızın üstlendikleri bu kutsal görevi ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve milletimizin geleceği için başarılı bir şekilde yerine getirmeye devam edeceklerine olan inancım tamdır.

Aziz Hemşehrilerim

Unutmayalım ki; Milletimizin huzur ve güven içerisinde hayatını sürdürebilmesi için polisimizin özverisi kadar bizlere de görev ve sorumluluklar düşmektedir. Bu nedenle herkesin polisi kendi vicdanı olduğu sürece daha güvenli ve daha huzurlu bir toplum haline geleceğimiz muhakkaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Polis Teşkilatımızın Kuruluşunun 177. yılında; İlimizin huzur ve güvenliğinin sağlanmasındaki üstün gayret ve başarılarından dolayı her kademedeki bütün amir ve memurlarımızı tebrik ediyor ve 10 Nisan Polis Gününü kutluyor, şehit polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, görevi başındaki emniyet mensuplarına görevlerinde başarı ve aileleri ile birlikte sağlıklı, mutlu bir yaşam geçirmelerini diliyorum.”

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Vali Coşkun Polis Teşkilatının Kuruluş Yılı Dönümünü Kutladı
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