Vali Coşkun, Şehit ve Gazi Ailelerini Ziyaret Etti

Vali Coşkun ilk olarak Kıbrıs Gazimiz Mehmet Küçük ve kıymetli ailesiyle, daha sonra ise Bingöl Gazimiz P.Uzm.Çvş. Adnan Mert Kulak ve değerli ailesiyle bir araya geldi.

Gazi ailelerimizin ziyaret edilmesinin ardından şehit ailelerimizle de bir araya gelen Vali Coşkun, Adıyaman Şehidimiz J. Ulş.Er Mücahit Şimşek ve Hakkari Şehidimiz P. Uzm. Çvş. Haşim Yenigül’ün kıymetli ailelerine de ziyaretlerde bulundu.

Ziyaretler esnasında şehit aileleremiz, gazilerimiz ve gazi aileleriyle bir süre hasbihal ederek yakından ilgilenen Vali Coşkun burada yaptığı konuşmada, “Vatan, bayrak ve millet sevgisi uğruna bir an bile düşünmeden canını ortaya koyarak mücadele eden yiğitlerimiz ve onların kıymetli aileleri için ne yapsak azdır. Sizler bize şehit ve gazilerimizin emanetisiniz. Şehit ve gazilerimizin ortaya koydukları azim ve kararlılık sayesinde tarih sahnesinde millet olarak varlığımızı sürdürüyor ve bu vatan toprakları üzerinde onlardan aldığımız güçle huzurlu bir şekilde yaşıyoruz. Bu vesileyle, aziz vatanımızın bekası için canlarını hiçe sayan tüm şehitlerimize rahmet, gazilerimize ise sağlık ve afiyet diliyorum,” dedi.

Şehit ve gazi ailelerimiz de ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, Vali Coşkun’a nazik ziyareti dolayısıyla teşekkür ettiler.

Vali Coşkun ziyaretler sonrasında, vatandaşlar ve çocuklarla da bir süre sohbet etti.