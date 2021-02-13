Vali Coşkun’a Kurtuluş Mücadelesine Özel Ziyaret

Çocuklara eşlik eden Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, çocuklarda milli manevi duyguları pekiştirmek ve tarih bilincini geliştirmek için Kahramanmaraş İl Müdürlüğünce başlatılan “İstiklalden İstikbale” projesi ile ilgili bilgiler verdi.

Müdür Mutlu Kaya “Çocuk evlerinde kalan çocuklar, 80 İlimizdeki çocuk evlerindeki kardeşlerine yazdıkları mektuplarla kurtuluş mücadelesinde yaşanan kahramanlık destanı ile ilgili duygularını kaleme aldılar.

Mektupla birlikte yine çocuklarımız, kendi el emeği göz nuru olan Filografi Sanatı ve nakış ile yaptıkları İstiklal Madalyası, Milli Mücadelenin simge isimlerinden olan Senem Ayşe örgü bebeği ve kurtuluşu simgeleyen resimler hazırladılar” dedi.

Çocuklarla bir süre sohbet eden Vali Coşkun, çocukların böyle anlamlı bir projeyi hayata geçirmelerinden dolayı memnuniyet duyduğunu ifade ederek, emeği geçen tüm çocuklarımızı tebrik etti. Ayrıcı projenin hayatı geçirilmesinde emeği geçen herkese İl Müdürlüğümüz nezdinde de teşekkür etti.

Çocuklar, Vali Coşkun’a hitaben yazılan bir mektupla birlikte filografi sanatıyla yaptıkları İstiklal Madalyası ve bebekleri hediye ettiler.