Vali Mükerrem Ünlüer’in eşinden şehit ailesine ziyaret!

Vali Mükerrem Ünlüer’in eşi Dr. Selma Ünlüer, beraberindeki heyet ile birlikte Şehit Mehmet Ali Horoz’un ailesini evinde ziyaret etti.

Şehit ailesi ile bir süre hasbihal eden Dr. Selma Ünlüer vatanın bölünmez bütünlüğü, birlik ve beraberliği için feda-i can eden şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabr-ı cemil dileğinde bulundu.

Şehit ailesi ise ziyaretleri vesilesiyle duydukları memnuniyeti ifade ederek nazik ziyaretleri dolayısıyla Dr. Selma Ünlüer ve beraberindeki heyete teşekkür etti

Dr. Selma Ünlüer ziyaretlerinde, İl Jandarma Komutanımızın eşi Özlem İnan,İl Emniyet Müdürümüzün eşi Kudret Gökduman ve İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Fatma Özay da eşlik etti.