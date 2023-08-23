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Vali Ünlüer, KİÜ Rektörü Bakan’ı Ziyaret Etti

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan’ı ziyaret etti.

Vali Ünlüer, KİÜ Rektörü Bakan’ı Ziyaret Etti

Vali Ünlüer, KİÜ Rektörü Bakan’ı Ziyaret Etti

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan’ı ziyaret etti.

23 Ağustos 2023 Çarşamba 18:55

KİÜ Rektörü Prof. Dr. Bakan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Burcu Erşahan ve Prof. Dr. Seçil Fettahlıoğlu ile Genel Sekreter Vekili Cemil Toktay tarafından Rektörlük Binası önünde karşılanan Vali Ünlüer,Rektör Bakan ile bir süre istişarelerde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Bakan, Kahramanmaraş Valiliği’ne atanan Ünlüer’e başarı dileklerini iletti. Bakan, “Ziyaretleriyle bizleri onurlandıran Sayın Valimize teşekkür ediyor, görevinde başarılar diliyorum. Deprem felaketi sonrasında gerek Kahramanmaraş’ımızın yeniden imarında, gerekse üniversitemizin gelişim sürecinde, zatıâlileriyle birlikte özveriyle görev yapacağız. Bir kez daha bu nazik ziyaret dolayısıyla teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

Misafirperverliği dolayısıyla Rektör Bakan’a teşekkür eden Vali Ünlüer ise KİÜ hakkında Rektör Bakan’dan bilgiler aldı.

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