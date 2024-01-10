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Yalnız Ardıç Bungalov Evler Misafirlerini Bekliyor

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin Yedikuyular yolu üzerinde bulunan Yalnız Ardıç bölgesinde inşa ettiği Bungalov evler hizmete girdi.

Yalnız Ardıç Bungalov Evler Misafirlerini Bekliyor

Yalnız Ardıç Bungalov Evler Misafirlerini Bekliyor

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin Yedikuyular yolu üzerinde bulunan Yalnız Ardıç bölgesinde inşa ettiği Bungalov evler hizmete girdi.

10 Ocak 2024 Çarşamba 13:17

Şehir merkezine olan mesafesi, eşsiz doğası ve havasıyla Kahramanmaraş’ın gözde doğa turizmi alanlarından olması beklenen Yalnız Ardıç bölgesi, vatandaşların hizmetine sunuldu.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, tesiste konaklamaların devam ettiğini ifade etti.


Dulkadiroğlu’nun turizm potansiyeline dikkat çeken Başkan Okay, Yalnız Ardıç Millet Bahçesi içerisinde bulunan tesisleri turizm alt yapısı olarak inşa ettiklerini dile getirdi.
Özellikle doğa turizmi alanında 4 mevsim hizmet vermesi beklenen tesisin Kahramanmaraş’a çok büyük katkı sağlayacağını aktaran Başkan Okay, açıklamasında şunları söyledi: “Millet Bahçesi olarak inşa ettiğimiz ve içerisindeki sosyal donatılarla Kahramanmaraş’ın gözde mekanlarından olması beklenen Yalnız Ardıç tesislerimizde faaliyetlere başlıyoruz.

Konaklama tesisimiz Cuma gününden itibaren misafirlerini ağırlayacak. Bugünden itibaren rezervasyon almaya başladı. Bu alanda büyük bir futbol sahası, karavan park alanı, çadır kamp alanı, sosyal aktivite alanları, yürüyüş alanları, seyir kuleleri, yamaç paraşütü pisti ve daha birçok aktivite alanı mevcuttur. Tesisimizin Kahramanmaraş turizmine büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Benzerleri ile kıyasladığımızda bu rakamın çok uygun olduğunu görmekteyiz. Kahramanmaraş’ımıza ve doğaseverlere şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun.”

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Yalnız Ardıç Bungalov Evler Misafirlerini Bekliyor
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