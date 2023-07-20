Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Türkoğlu’nda İstiklal Caddesi Yenilendi!
Türkoğlu’nda İstiklal Caddesi Yenilendi!
Okay’dan Hicri Yılbaşı Mesajı
Okay’dan Hicri Yılbaşı Mesajı
Evelahir’in Yeni Sayısı Okurlarla Buluştu
Evelahir’in Yeni Sayısı Okurlarla Buluştu
SANKO Üniversitesi’nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi!
SANKO Üniversitesi’nde 15 Temmuz Demokrasi...
Vali Coşkun’dan 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Mesajı
Vali Coşkun’dan 15 Temmuz Demokrasi...

Yalnız Ardıç Bungalov Evlerde Rezervasyonlar Başladı

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin Yedikuyular yolu üzerinde bulunan Yalnız Ardıç bölgesinde inşa ettiği Bungalov evler hizmete girdi.

Yalnız Ardıç Bungalov Evlerde Rezervasyonlar Başladı

Yalnız Ardıç Bungalov Evlerde Rezervasyonlar Başladı

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin Yedikuyular yolu üzerinde bulunan Yalnız Ardıç bölgesinde inşa ettiği Bungalov evler hizmete girdi.

20 Temmuz 2023 Perşembe 13:39

Belediye Başkanı Necati Okay, tesisin rezervasyon almaya başladığını bildirdi.

Şehir merkezine olan mesafesi, eşsiz doğası ve havasıyla Kahramanmaraş’ın gözde doğa turizmi alanlarından olması beklenen Yalnız Ardıç bölgesi, vatandaşların hizmetine açılıyor.

İçerisinde bulunan konaklama alanları ile ilgili çalışma başlatan tesis yönetimi, 21 Temmuz’dan itibaren rezervasyon alacaklarını bildirdi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, tesisin konaklamaya hazır olduğunu ifade etti.

Dulkadiroğlu’nun turizm potansiyeline dikkat çeken Başkan Okay, Yalnız Ardıç Millet Bahçesi içerisinde bulunan tesisleri turizm alt yapısı olarak inşa ettiklerini dile getirdi.

Özellikle doğa turizmi alanında 4 mevsim hizmet vermesi beklenen tesisin Kahramanmaraş’a çok büyük katkı sağlayacağını aktaran Başkan Okay, açıklamasında şunları söyledi: “Millet Bahçesi olarak inşa ettiğimiz ve içerisindeki sosyal donatılarla Kahramanmaraş’ın gözde mekanlarından olması beklenen Yalnız Ardıç tesislerimizde faaliyetlere başlıyoruz. Konaklama tesisimiz Cuma gününden itibaren misafirlerini ağırlayacak. Bugünden itibaren rezervasyon almaya başladı. Bu alanda büyük bir futbol sahası, karavan park alanı, çadır kamp alanı, sosyal aktivite alanları, yürüyüş alanları, seyir kuleleri, yamaç paraşütü pisti ve daha birçok aktivite alanı mevcuttur. Tesisimizin Kahramanmaraş turizmine büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Konaklama ücretleri ise hafta içi 2 bin 500 TL, hafta sonu ise 3 Bin TL günlük fiyat belirlenmiştir. Benzerleri ile kıyasladığımızda bu rakamın çok uygun olduğunu görmekteyiz. Kahramanmaraş’ımıza ve doğaseverlere şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun.”

Tesis yönetiminden yapılan açıklamada ise rezervasyon çalışmalarının başladığı vurgulandı.

Vatandaşların rezervasyon için 0 531 024 00 98 numaralı iletişim hattını kullana bileceklerini belirten yönetim, tesisle ilgili gelişmelerin Dulkadiroğlu Belediyesi ve Yalnız Ardıç Bungalov Evleri sosyal medya hesaplarından takip edile bileceğini bildirdi.

Anahtar Kelimeler:
Yalnız Ardıç Bungalov Evlerde Rezervasyonlar Başladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SANKO Rektörü Prof. Dr. Dağlı’dan Üniversite Adaylarına Tercih Mesajı
SANKO Rektörü Prof. Dr. Dağlı’dan Üniversite Adaylarına Tercih Mesajı
Başkan Mahçiçek’ten 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Berber Hizmeti
Başkan Mahçiçek’ten 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Berber Hizmeti
Şehrin Doğal Güzellikleri Kursiyerlerin Objektiflerine Yansıyor
Şehrin Doğal Güzellikleri Kursiyerlerin Objektiflerine Yansıyor
Büyükşehir, Dr. Sait Bulvarı’nı da yeniledi
Büyükşehir, Dr. Sait Bulvarı’nı da yeniledi
Gençlik ve Spor bakanı Osman Aşkın Bak Kahramanmaraş'ta!
Gençlik ve Spor bakanı Osman Aşkın Bak Kahramanmaraş'ta!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber