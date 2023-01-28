‘Yaralı Parmak’ basın lansmanına yoğun ilgi!

YouTube, facebook, Intagram, Twitter gibi sosyal medya platformaları üzerinden ilk yayınına başlayan Murat Eğridağ’ı meslektaşları yalnız bırakmadı. Eğridağ’a olan sevgi ve muhabbetlerini ileten meslektaşları ayrıca yaralı parmak projesi ile ilgili de umut vadeden bir çalışma olduğu yönünde hemfikir oldu.

Şairler Tepesi’nde düzenlenen lansmanda konuşan Araştırmacı- Gazeteci Murat Eğridağ, ilk yayını ile ilgili şunları kaydetti; “Tam 17 yıldır omuz omuza beraber yol yürüdüğüm, bana ağabeylik, dostluk, kardeştik yapan ailemin ve hayatımın bir parçası gazeteci arkadaşlarımla yaralı parmak projemizin basın lansmanı programını gerçekleştirdik. Çıktığım bu yeni yolda çalışmalarımı benden daha çok sahiplenen dostlarıma üzerimde emekleri olan büyüklerime canı gönülden teşekkür ederim. Kısa bir not, bana diyorlar ki yıllarını verdiğin camiada eline ne geçti ne kazandın vesayet. Diyorum ki, bu fotoğraf karesinde biriken samimi dostluk, arka planda binlerce hemşerimin sevgisi duası tüm dünya nimetleri ve zenginliklerinden kıymetlidir. Bu sevgiyi hisseden biri olarak ne kadar şükretsem azdır.İnşallah beni var eden dostlarım, sevdiklerim, sevenlerim yapacağımız çalışmalardan gurur duyar iyi ki varsınız.”

Eğridağ, açıklamasının devamında ise, “Meslek hayatımda ilk kez canlı yayında yaşadığım heyecanın aynısını şimdi de yaşadım. Heyecan olmazsa başarı olmaz. Programa katılan tüm gazeteci meslektaşlarıma desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Kentin sorunlarının çözüme kavuşturulması için gereken çalışmaları yapacağız. Vatandaşlar kentin sorun ve sıkıntılarını sosyal medya hesaplarından bildirmesi halinde hemen çalışma yapacağız ve yaralı parmak ekibimiz buradaki sorunun çözülmesi için tüm gücüyle çalışacak”dedi.

Programın içeriği hakkında da bilgiler veren Eğridağ daha sonra mikrofonu meslektaşlarına verdi.

Meslektaşları ise, Eğridağ’a başarı dileklerinde bulanarak, tebriklerini ilettiler.

Program, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.