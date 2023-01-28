Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Haydi Çocuklar! Oyuncaklar Diyarı Sizi Bekliyor
Haydi Çocuklar! Oyuncaklar Diyarı Sizi...
Prof. Ay; “Oruç ve Kur’an Bizlere Şefaat Edecek”
Prof. Ay; “Oruç ve Kur’an...
Büyükşehir Büğlek Caddesi’ni Sıcak Asfaltla Yeniliyor
Büyükşehir Büğlek Caddesi’ni Sıcak Asfaltla...
Onikişubat NF 2.Lig'in Kapısını Araladı
Onikişubat NF 2.Lig'in Kapısını Araladı
Müşterek Dergisi’nin Yeni Sayısı yayınlandı!
Müşterek Dergisi’nin Yeni Sayısı yayınlandı!

‘Yaralı Parmak’ basın lansmanına yoğun ilgi!

Kahramanmaraşlıların Aksu Tv ekranlarından yakından tanıdığı, kentte görev yaptığı muhabirlik yıllarında gündeme getirdiği şehrin sorunları, problemlerinin yanı sıra sınır hattında gerçekleştirdiği başarılı yayınları ile kamuoyunun ve meslektaşlarının takdirini kazanan Araştırmacı gazeteci Murat Eğridağ, ‘Yaralı Parmak’ adıyla dijital yayın hayatına merhaba dedi.

‘Yaralı Parmak’ basın lansmanına yoğun ilgi!

‘Yaralı Parmak’ basın lansmanına yoğun ilgi!

Kahramanmaraşlıların Aksu Tv ekranlarından yakından tanıdığı, kentte görev yaptığı muhabirlik yıllarında gündeme getirdiği şehrin sorunları, problemlerinin yanı sıra sınır hattında gerçekleştirdiği başarılı yayınları ile kamuoyunun ve meslektaşlarının takdirini kazanan Araştırmacı gazeteci Murat Eğridağ, ‘Yaralı Parmak’ adıyla dijital yayın hayatına merhaba dedi.

28 Ocak 2023 Cumartesi 11:22

YouTube, facebook, Intagram, Twitter gibi sosyal medya platformaları üzerinden ilk yayınına başlayan Murat Eğridağ’ı meslektaşları yalnız bırakmadı. Eğridağ’a olan sevgi ve muhabbetlerini ileten meslektaşları ayrıca yaralı parmak projesi ile ilgili de umut vadeden bir çalışma olduğu yönünde hemfikir oldu.

Şairler Tepesi’nde düzenlenen lansmanda konuşan Araştırmacı- Gazeteci Murat Eğridağ, ilk yayını ile ilgili şunları kaydetti; “Tam 17 yıldır omuz omuza beraber yol yürüdüğüm, bana ağabeylik, dostluk, kardeştik yapan ailemin ve hayatımın bir parçası gazeteci arkadaşlarımla yaralı parmak projemizin basın lansmanı programını gerçekleştirdik. Çıktığım bu yeni yolda çalışmalarımı benden daha çok sahiplenen dostlarıma üzerimde emekleri olan büyüklerime canı gönülden teşekkür ederim. Kısa bir not, bana diyorlar ki yıllarını verdiğin camiada eline ne geçti ne kazandın vesayet. Diyorum ki, bu fotoğraf karesinde biriken samimi dostluk, arka planda binlerce hemşerimin sevgisi duası tüm dünya nimetleri ve zenginliklerinden kıymetlidir. Bu sevgiyi hisseden biri olarak ne kadar şükretsem azdır.İnşallah beni var eden dostlarım, sevdiklerim, sevenlerim yapacağımız çalışmalardan gurur duyar iyi ki varsınız.”

Eğridağ, açıklamasının devamında ise, “Meslek hayatımda ilk kez canlı yayında yaşadığım heyecanın aynısını şimdi de yaşadım. Heyecan olmazsa başarı olmaz. Programa katılan tüm gazeteci meslektaşlarıma desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Kentin sorunlarının çözüme kavuşturulması için gereken çalışmaları yapacağız. Vatandaşlar kentin sorun ve sıkıntılarını sosyal medya hesaplarından bildirmesi halinde hemen çalışma yapacağız ve yaralı parmak ekibimiz buradaki sorunun çözülmesi için tüm gücüyle çalışacak”dedi.

Programın içeriği hakkında da bilgiler veren Eğridağ daha sonra mikrofonu meslektaşlarına verdi.

Meslektaşları ise, Eğridağ’a başarı dileklerinde bulanarak, tebriklerini ilettiler.

Program, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Anahtar Kelimeler:
‘Yaralı Parmak’ Basın Lansmanına Yoğun Ilgi!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KMTSO’nun Ankara temasları sonuç verdi! Sanayide doğalgaz ve elektriğe indirim geldi!
KMTSO’nun Ankara temasları sonuç verdi! Sanayide doğalgaz ve elektriğe indirim geldi!
Bakan Kirişçi’den Buluntu’ya ‘Hayırlı Olsun’ Ziyareti
Bakan Kirişçi’den Buluntu’ya ‘Hayırlı Olsun’ Ziyareti
Tarımın Nabzı Kahramanmaraş’ta Attı
Tarımın Nabzı Kahramanmaraş’ta Attı
Haydi Çocuklar! Oyuncaklar Diyarı Sizi Bekliyor
Haydi Çocuklar! Oyuncaklar Diyarı Sizi Bekliyor
Kahramanmaraş’ta Yollar Büyükşehir’le Ulaşıma Açık Tutuluyor
Kahramanmaraş’ta Yollar Büyükşehir’le Ulaşıma Açık Tutuluyor

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber