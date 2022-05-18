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Yardımcıoğlu, 19 Mayıs, Tüm Yurda Dağılan Vatan Sevdasıdır!

Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü (BAAE) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, 19 Mayıs’ın fikirlerde başlayarak, yüreklerde filizlenen ve tüm yurda yayılan vatan sevdası olduğunu belirtti.

Yardımcıoğlu, 19 Mayıs, Tüm Yurda Dağılan Vatan Sevdasıdır!

Yardımcıoğlu, 19 Mayıs, Tüm Yurda Dağılan Vatan Sevdasıdır!

Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü (BAAE) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, 19 Mayıs’ın fikirlerde başlayarak, yüreklerde filizlenen ve tüm yurda yayılan vatan sevdası olduğunu belirtti.

18 Mayıs 2022 Çarşamba 18:24
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19 Mayıs’ın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına uzanan sürecin ilk adımı olduğunu aktaran Yardımcıoğlu şu ifadelere yer verdi: “Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk Milleti’nin tarihinde dönüm noktası olan, 19 Mayıs 1919’da yaktığı bağımsızlık ateşinin 103. yıldönümünü kutlamanın sevincini ve gururunu yaşıyoruz. 19 Mayıs; Fikirlerde başlayan, yüreklerde filizlenen ve tüm yurda yayılan vatan sevdasıdır. 19 Mayıs, Türk Milletine vurulmak istenen esaret zincirinin kırılması amacıyla Türk Milletinin hiçbir şekilde bir başka devletin ya da devletlerin boyunduruğu altında yaşamayacağının bir nişanesidir. Türk insanın Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde işgal devletlerine karşı bağımsızlık ateşini yaktığı zaferin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına uzanan sürecin ilk adımıdır.”

“ÜLKEMİZİ ÇAĞDAŞ MEDENİYETLER SEVİYESİNİN ÜZERİNE GENÇLERİMİZ TAŞIYACAKTIR!”

İstiklal mücadelemizin sembolü olan 19 Mayıs'ın, Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesinin geleceğimizin teminatı gençlere verilen önemin büyük bir göstergesi olduğunu vurgulayan BAAE Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, tüm gençlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

Yardımcıoğlu, şunları kaydetti: “Gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirmek, çağın gerekleri doğrultusunda nitelikli bir eğitim almalarını sağlamak bizim en önemli amacımızdır. Bununla birlikte atalarımızın bize bıraktığı cumhuriyetimizin kazanımlarını yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde teslim etmek de Türk gençliğinin en başta gelen görev ve sorumluluğudur. Ülkemizi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine gençlerimiz taşıyacaktır. Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsuza kadar devam ettirilmesinde, Cumhuriyetimizin ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa kazandırdıklarının korunması ve artırılması noktasında bizler de her zaman gençlerimize güvenecek ve destekleyeceğiz. Bu vesileyle bu güzel vatanı bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve şükranla anıyor, tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum.”

Son Güncelleme: 18.05.2022 20:29
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