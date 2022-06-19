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Yardımcıoğlu: Babalar, topluma iyi insan kazandırılmasında çok büyük rol oynar!

Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü (BAAE) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında; babaların, ailedeki ve toplumdaki yerinin önemine değindi. Yardımcıoğlu, “Sahip oldukları erdemleri çocuklarına aşılayarak topluma iyi insan kazandırılmasında çok büyük rol oynayan babalar, bu duyguların kuşaktan kuşağa aktarılmasında da önemli işlevler üstlenir” ifadelerine yer verdi.

Yardımcıoğlu: Babalar, topluma iyi insan kazandırılmasında çok büyük rol oynar!

Yardımcıoğlu: Babalar, topluma iyi insan kazandırılmasında çok büyük rol oynar!

Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü (BAAE) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında; babaların, ailedeki ve toplumdaki yerinin önemine değindi. Yardımcıoğlu, “Sahip oldukları erdemleri çocuklarına aşılayarak topluma iyi insan kazandırılmasında çok büyük rol oynayan babalar, bu duyguların kuşaktan kuşağa aktarılmasında da önemli işlevler üstlenir” ifadelerine yer verdi.

19 Haziran 2022 Pazar 13:00
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Toplumun çekirdeği olan ailenin, toplumsal değerlerimizin yaşatıldığı, kültür ve geleneklerimizin nesilden nesle aktarıldığı en önemli sosyal yapı olduğunu vurgulayan BAEE Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, mesajında şunları belirtti:

“Babalar da ailenin temel direği olarak görülmekte; adaleti, paylaşmayı, dayanışmayı ve sorumluluğu simgelemektedir. Sahip oldukları erdemleri çocuklarına aşılayarak topluma iyi insan kazandırılmasında çok büyük rol oynayan babalar, bu duyguların kuşaktan kuşağa aktarılmasında da önemli işlevler üstlenir. Doğru yapmak, dürüst davranmak, çalışmak, paylaşmak gibi kavramların en çok babalarla birlikte anılması bu yüzdendir.”

Yardımcıoğlu, şunları kaydetti: “Hiçbir karşılık beklemeden yaşam boyu varlıklarıyla bize güç veren, şefkat ve sevgisini bizden esirgemeyen babalarımız, geleceğe hazırlanmamız ve sosyal hayata atılmamız konusunda önemli yer tutar. Hangi yaşta olursak olalım babalarımızın bilgisine, tecrübesine ve desteğine ihtiyaç duyarız. Onların ise tek isteği çocuklarına iyi bir gelecek hazırlayabilmek, onların başarılarıyla gurur duymak, vatana ve millete faydalı olduklarını görebilmektir. Aile bireylerinin mutluluğunu kendi mutluluğu olarak gören, tecrübeleri ile her zaman yol gösterici olan babalarımıza, gösterilecek sevgi ve saygı onlar için en büyük armağandır. Onlara sadece bu günde değil her zaman sevgi ve saygı göstermeliyiz. Babalarımıza vereceğimiz en büyük değer onlara layık evlatlar olmamızdır. Bu duygu ve düşüncelerle vatanımız uğruna şehit olan babaları saygı ile anıyorum. Tüm babaların gününü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum.”

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Yardımcıoğlu: BabalarTopluma Iyi Insan Kazandırılmasında çok Büyük Rol Oynar!
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