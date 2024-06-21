Yardımcıoğlu: Davutoğlu'nun ülkeye attığı kazık imza tek taraflı olarak feshedilmelidir!

Dışişleri Bakanı iken Geri Kabul Anlaşması’nı imzalayan Ahmet Davutoğlu’nun, ülkenin mülteci çöplüğüne dönmesine sebep olduğunu belirten Yardımcıoğlu, “Geri Kabul Anlaşması bu ülkeye Ahmet Davutoğlu isimli şahsın attığı en son kazıklardan birisidir. Bu anlaşmaya atılan imza ülkenin mülteci çöplüğüne dönüşmesine sebep olmuştur. İlgili şahsın neredeyse her yaptığı iş keşke yapılmamış işler olsaydı. Atılan her imza keşke atılmamış olsaydı” dedi.

Geri Kabul Anlaşması tek taraflı olarak feshedilmesi gerektiğini kaydeden BAAE Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, şöyle konuştu: “Ülkeye neredeyse zarar vermekten başka bir iş yapmamış olan bir insanın, son attığı bu imzayı Türkiye Cumhuriyeti Devleti ivedilikle geri çekmelidir. Geri Kabul Anlaşması tek taraflı olarak dondurulmalı veya feshedilmelidir. Bu yapılacak olan ülkenin doğru yaptığı işlerden birisi olacak, omurgalı ve şahsiyetli bir davranış olacaktır.”