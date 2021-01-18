Yardımcıoğlu: Elbistan İl Olmalı, Kahramanmaraş’ın Sınırları Yeniden Çizilmeli!

BBP Genel Başkan Yardımcısı Yardımcıoğlu, Kahramanmaraş ekonomisi ve ilçelerin kent ekonomisine olan etkileri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Afşin-Elbistan Linyit Santrali’nde üretilen katma değerin Kahramanmaraş’ta kişi başına düşen milli geliri yükselttiğini belirten Yardımcıoğlu, bu nedenle Kahramanmaraş’ın teşviklerden yeterince yararlanamadığını dile getirdi. 100 yıl önce Osmanlı Döneminde Nurdağı ve İslahiye’nin Maraş bölgesine bağlı olduğunu hatırlatan Yardımcıoğlu, Nurdağı ve İslahiye’nin Kahramanmaraş’a bağlanmasıyla da hızlı tren sorununun çözüleceğine dikkat çekti.

Yardımcıoğlu, “Elbistan; Afşin, Ekinözü ve Nurhak ile birleştirilerek Malatya ve Sivas’ın uzak olan ilçeleri de dâhil edilerek il yapılmalıdır. Kahramanmaraş’ta ise Türkoğlu merkez ilçe yapılmalı. Nurdağı ve İslahiye de Kahramanmaraş’a bağlanmalı. 100 yıl önce Osmanlı Dönemine baktığımızda İslahiye zaten Kahramanmaraş’a bağlı olan bir yerdi” dedi.

“ELBİSTAN’IN İL OLMASININ HAYALİNİ KURDUM!”

Kahramanmaraş’ın, engebeli coğrafyası nedeniyle ilçeleriyle olan ulaşımında sıkıntılar yaşandığını ifade eden BBP Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Yardımcıoğlu; Kahramanmaraş’ın sınırlarının yeniden çizilerek birçok sorunun çözüme kavuşturulacağını, bölgenin ise refah seviyesinin ciddi derecede artacağını belirtti. Yardımcıoğlu, şunları söyledi: “Türkiye deyince gözlerinin içi ışıldayan, Yeniden Büyük Türkiye hayali kuran ve bu hayali düşününce heyecanlanan ve tüyleri diken diken olan bir insanım. Kahramanmaraş da bunların içinde gözbebeği olan bir yer. Doğduğum yer; vatanım, memleketim. Dolayısıyla Kahramanmaraş ile ilgili de geliştirdiğim düşünceler de elbette ki doğal olarak söz konusu! Kahramanmaraş ile ilgili kurduğum hayallerden birisi de Elbistan’ın il olması! Elbistan, bize uzak bir yer. Oradakiler bizim kardeşlerimiz, canlarımız. Orada dostlarım var. Yine Afşin de öyle. Ama şehir merkezine uzak bir yer. Malatya’nın bir takım ilçeleri Malatya’ya uzak, Elbistan’a yakın. Sivas’ın bir takım ilçeleri Sivas’a uzak, Elbistan’a yakın. Sivas’ın, Malatya’nın kendine uzak olan ilçeleri Elbistan’a bağlanmalı. Elbistan; Afşin, Ekinözü ve Nurhak ile birleştirilerek Malatya ve Sivas’ın uzak olan ilçeleri de dâhil edilerek il yapılmalıdır. Kahramanmaraş’ta ise Türkoğlu merkez ilçe yapılmalı. Nurdağı ve İslahiye de Kahramanmaraş’a bağlanmalı. 100 yıl önce Osmanlı Dönemine baktığımızda İslahiye zaten Kahramanmaraş’a bağlı olan bir yerdi.”

“ÜNAL VE ÖZTUNÇ ELBİSTAN’IN İL OLMASINA DESTEK VERMELİ!”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç’un da Elbistan’ın il olmasına destek vermesi gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu şöyle konuştu: “Benim dışımda Kahramanmaraş’ı siyasi partilerde temsil eden iki tane genel başkan yardımcımız var. İki tane güzel insan var: Bir tanesi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal bey, bir tanesi de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç bey.

Ben bazen de Kahramanmaraş’ın bu iki tane güzel insandan yeterince faydalanmadığını da düşünüyorum. Birisi iktidar partisinin, diğeri ana muhalefet partisinin ikinci insanı konumundalar. Ama mevzuu Kahramanmaraş olunca iktidar veya muhalefet diye bir durum söz konusu değil. Kahramanmaraş, iki genel başkan yardımcımızdan da faydalanmalı ve Elbistan il yapılarak Nurdağı ve İslahiye de Kahramanmaraş’a bağlanarak sınırlar yeniden çizilmeli!”

“SINIRLAR YENİDEN ÇİZİLİNCE BÖLGENİN REFAH SEVİYESİ ARTACAK!”

Elbistan’ın il yapılarak kendisine yakın ilçelerin de kendisine bağlanmasının bölgenin refah seviyesini artıracağını kaydeden Yardımcıoğlu, şu açıklamalarda bulundu: “Ben, Cumhur İttifakı’nın üçüncü ortağı olan Büyük Birlik Partisi’nin Genel Başkan Yardımcılığını yapıyorum. Biz, Cumhur İttifakı’nın ortağıyız. Cumhur İttifakı’nın içindeyiz ama kişiliğimizle, duruşumuzla, doğruya doğru diyerek, yanlışa yanlış diyerek Cumhur İttifakı’nın içindeyiz. Bir Kahramanmaraşlı olarak Pozantı’dan çıkıyorum. Pozantı’dan çıkınca Gaziantep yazıyor. Niye Kahramanmaraş yazmasın? Gaziantep bizim canımız, ciğerimiz; ama niye Kahramanmaraş yazmasın? Nurdağı ve İslahiye’yi buraya bağladığımız zaman bu gerçekleşecek. Artı bu durum Kahramanmaraş için de iyi bir şey. Gaziantep için de iyi bir şey! Nurdağlılar, İslahiyeliler, Elbistanlılar, Afşinliler için de iyi bir şey. Bu durum Malatya ve Sivas’ın Elbistan’a yakın ilçeleri için de iyi bir şey. Şundan dolayı iyi bir şey: Ben buradan bir konferans için İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne gittim. Özellikle ölçtüm, Kahramanmaraş’a uzaklığı 70 kilometreydi. Nurdağı-Kahramanmaraş arası 40 kilometre. Ama buralar Gaziantep’e 100 kilometre. Bu iki güzide ilçenin Kahramanmaraş’a bağlanması çok isabetli bir karar olacak. Böylece Osmanlı Dönemi’nde var olan doğru uygulama şimdi yeniden tahakkuk etmiş olacak. 100 yıl önce buraya bağlı olan beldeler, ilçeler, yerleşim yerleri şimdi tekrar bağlanmış olacak. Dolayısıyla iktidar ve muhalefet partilerinde şehrimizi temsil eden iki genel başkan yardımcısının da bu işte olumlu anlamda taş üstüne taş koymalarını istiyorum.”

“SINIRLAR DEĞİŞİNCE HIZLI TREN KAHRAMANMARAŞ’TAN GEÇER!”

Nurdağı ve İslahiye’nin Kahramanmaraş’a bağlanmasının daha mantıklı olacağını aktaran Yardımcıoğlu, böylelikle hızlı tren tartışmalarının da son bulacağına dikkat çekti. Yardımcıoğlu, açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü: “Buradan hızlı tren olayına da değinmek istiyorum. Yakın bir zamanda hızlı tren tartışması vardı. Ali Bey dedi ki; hızlı tren gelmedi. Mahir Bey dedi ki; geldi. Geldi mi, gelmedi mi? Ne olduğunu hep beraber görüyoruz. Dolayısıyla bu tartışmaya da şöyle bir öneri sunmak istiyorum: Elbistan’ı vilayet yapalım. Malatya’nın ve Sivas’ın Elbistan’a yakın olan küçük ilçelerini, Elbistan’a bağlayalım. Afşin, Ekinözü ve Nurhak’ı da Elbistan’a bağlayalım. İslahiye ve Nurdağı’nı da Kahramanmaraş’a bağlayınca hızlı tren Kahramanmaraş’a gelmiş ve geçmiş olacak. Kahramanmaraş şehir merkezine olan yakınlığı hasebiyle de Türkoğlu merkez ilçe yapılmalı. Kahramanmaraş sanayisi bu üçgende yayılmalı diye düşünüyorum. Bundan dolayı Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu, Onikişubat ve Türkoğlu merkez ilçelerinden oluşan bir büyükşehir haline getirilmesi kesinlikle bu şehrin faydasına olacaktır.”

“ELBİSTAN NEDEN VİLAYET OLMALI?”

Afşin-Elbistan Linyit Santrali’nin Kahramanmaraş’ın genelinde kişi başına düşen milli geliri artırdığına dikkat çeken BBP Genel Başkan Yardımcısı Yardımcıoğlu, Elbistan’ın il olma gerekçelerini şöyle sıraladı: “Neden Elbistan’ın vilayet olmasını istiyorum? Bakın işin şu tarafı da var: Afşin-Elbistan Linyit Santrali’nde üretilen katma değer, Kahramanmaraş’ta kişi başına düşen milli geliri yukarıya taşıyor. Ve dolayısıyla Kahramanmaraş merkezde sanayicilik yapan, merkezde yaşayan insanların hakikatte cebine girmeyen, Afşin-Elbistan Linyit Santrali’nde üretilen katma değerden dolayı bu şehirde kişi başına düşen milli gelir yukarıda. Ve teşvikler belirleniyorken kişi başına düşen milli gelir dikkate alındığından dolayı Kahramanmaraş, teşviklerde daha üst sıralarda yer alıyor. Oysaki sıralamada daha aşağıda olsa şimdi sıralama yüksekliğinden dolayı alınamayan bir takım teşvikler de bu şehre gelecek. Böylelikle bu şehrin sanayicisi bundan faydalanacak. Bu şehirde çalışan insanlar faydalanacak. Bu şehrin akademisi, üniversitesi bundan faydalanacak. Yaşayan insanlar faydalanacak. Bir takım sosyal olaylar daha da azalacak; çünkü yeni istihdam kapıları açılacak. Bu nedenle ben Elbistan’ın vilayet yapılmasını, Nurdağı ve İslahiye’nin de Kahramanmaraş’a bağlanmasını arzu ediyorum. Kesinlikle Elbistan’ın kendi kendine yeten bir değer olması, Kahramanmaraş’ın da milli gelirden aldığı payı gerçek olarak görmesi ve teşviklerden daha iyi yararlanması için yolunun açılması gerektiğini de düşünüyorum. Kahramanmaraş ile ilgili Türkiye ile ilgili en büyük arzularımdan ve geliştirdiğim düşüncelerimden birisi bu.”

“ÖNEMLİ OLAN BU ÜLKE İÇİN BU ŞEHİR İÇİN NE YAPTIĞIN!”

Elbistan’ın il olması ve sınırların yeniden çizilmesi hususunda getirdiği önerilerin bölgenin menfaati için geliştirilen düşünceler olduğunu vurgulayan Yardımcıoğlu, son olarak şunları söyledi: “Türkiye sevdalısı bir insanım. Bunu, siyaset için değil samimi söylüyorum. Bugün varız, yarın yokuz. Bugün Genel Başkan Yardımcılığı var, yarın yok. Bugün milletvekilliği var, yarın yok. Bugün bakanlık var, yarın yok. Bugün dekanlık var, rektörlük var; ama yarın yok. Önemli olan bu ülke için bu şehir için ne yaptığın! Şöyle geçmişe baktığımızda bu şehir için güzel işler yapmış insanlar var. Hepsini saygıyla, muhabbetle anıyorum. Hepsi köşelerine çekilmişler ama çok güzel anılıyorlar. Ben, bunlardan bir tanesi olmaya aday olmak istiyorum.”