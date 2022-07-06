Yardımcıoğlu, Fatma Şahin’in Bayram İkramiyesi Jestini Örnek Gösterdi!

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in, Kurban Bayramı vesilesiyle GAZİAĞAÇ, GAZİBEL, GAZİKÜLTÜR ve GAZİ Danışmanlık şirketlerine bağlı çalışan personelleri için verdiği brüt 3 bin TL’lik bayram ikramiyesi müjdesi, yerel yönetimler başta olmak üzere tüm kamuoyunun takdirini topladı.

İşçilerine dolgun bayram ikramiyesi müjdesiyle, gündem oturan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i tebrik ve takdir edenlerden biri de BAAE Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, oldu.

Şahin’in bayram ikramiyesi çıkışını yerinde ve takdir edilir bir çalışma olarak nitelendiren Yardımcıoğlu, tüm belediye başkanlarının Şahin’in bayram ikramiyesi atılımını örnek alan çalışmalar yapması gerektiğini ifade etti.

Yardımcıoğlu, “Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin’i, yapmış olduğu bu davranıştan dolayı tebrik ediyor ve kendisine teşekkür ediyorum. Ülkemizde belediye başkanlığı yapan herkesin Sayın Fatma Şahin’i örnek alması gerektiğini düşünüyorum. İçersinde yaşadığımız şu zorlu günlerde ülkenin bu tür yaklaşımlara ihtiyacı var. Hangi partiden belediye başkanı olunursa olunsun; bu şekilde yaklaşım gösteren belediye başkanlarına bu ülkenin çok fazla ihtiyacı olduğu günleri yaşıyoruz. Kendisini tebrik ediyorum. Aynı zamanda Türk milleti adına teşekkür ediyorum. Ülkemizdeki bütün belediye başkanlarının da bu şekilde bir çalışma üretmesi adına örnek olmasını diliyorum” dedi.