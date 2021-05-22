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Yardımcıoğlu, Gazeteciler üvey evlat mı ki pandemi yardımı yapılmıyor?

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, pandemi döneminde esnafa sağlanan kira ve stopaj desteği ile gelir kaybı ve hibe desteğinden Gazeteci esnafının mahrum bırakılmaması gerektiğini belirterek; “Gazeteciler üvey evlat mı ki pandemi yardımı yapılmıyor” ifadelerine yer verdi.

Yardımcıoğlu, Gazeteciler üvey evlat mı ki pandemi yardımı yapılmıyor?

Yardımcıoğlu, Gazeteciler üvey evlat mı ki pandemi yardımı yapılmıyor?

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, pandemi döneminde esnafa sağlanan kira ve stopaj desteği ile gelir kaybı ve hibe desteğinden Gazeteci esnafının mahrum bırakılmaması gerektiğini belirterek; “Gazeteciler üvey evlat mı ki pandemi yardımı yapılmıyor” ifadelerine yer verdi.

22 Mayıs 2021 Cumartesi 11:11
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Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Hakkında Karar’ın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından hükümetin, pandemi sürecinde esnafa yaptığı nakdi yardımları değerlendiren Yardımcıoğlu, bir kez daha verilen desteklerin yetersiz olduğuna dikkat çekerek, medya ve basın sektörünün bu desteklerin dışında tutulmasını eleştirdi.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Yardımcıoğlu, “Hükümet kanadında, pandemi sürecinde esnafa 3 ile 5 bin lira hibe desteği verileceği açıklandı. Esnafın can çekiştiği bir dönemde böyle desteklerin sağlanmasını önemli buluyorum. Ancak bu desteklerin pandemi sürecinin sonuna kadar da devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ne var ki bu desteklerden faydalanacak esnaf grupları veya meslekler belirlenirken; sahadan uzak bir çalışma yürütüldüğü inancındayım. Çünkü daha önce açıklanan kira ve stopaj ile gelir kaybına uğrayan esnaf için açıklanan destekte olduğu gibi son açıklanan hibe desteğinde de yine gazeteci esnafı unutuldu” dedi.

Pandemi döneminde irili ufaklı bütün işletmelerin ve farklı meslek gruplarının çok zorlu bir süreçten geçtiğini aktaran Yardımcıoğlu, bunların arasında en çok yıprananın gazeteciler olduğunu söyledi. Basın ve medya sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin pandemi döneminde hiçbir esnaf destek paketinden faydalandırılmadığını kaydeden Yardımcıoğlu, şöyle konuştu: “Oysa gazeteci esnafı bu süreçte en çok yıpranan ve en çok gelir kaybına uğrayan esnaf grubu oldu. Tek gelir kaynakları reklam ve ilan olan bu esnaf grubu, pandemi tedbirleri kapsamında işyerlerinin faaliyetlerine ara vermesiyle ticari reklam gelirlerinde büyük kayıplar yaşadı. Sadece esnaf kredisi verilen gazeteci esnafına kira ve stopaj desteği neden çok görüldü? En çok gelir kaybına uğramasına rağmen gazeteci esnafı neden gelir kaybı desteğinden mahrum bırakıldı? Hepsini geçtik. Hükümetin açıkladığı 3 ile 5bin liralık hibe desteğinden gazeteciler neden faydalanamıyor? Gazeteci esnafının verdiği vergi, vergiden sayılmıyor mu? Onların ödediği kiradan stopaj alınmıyor mu? Yine onların çalıştırdığı personel istihdamdan sayılmıyor mu? Gazeteciler üvey evlat mı ki pandemi yardımı yapılmıyor? Hükümetin, açıkladığı hibe destek paketine ivedi olarak gazeteci esnafı da dâhil edilmelidir! Sonuçta bu arkadaşlarımız devletten maaş almadan kamu hizmeti yapıyorlar.”

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