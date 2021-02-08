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Yardımcıoğlu: Kurtuluş Savaşı’nın İlham Kaynağı 12 Şubat’tır!

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, Kahramanmaraş’ın Kurtuluşunun 101’inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı. Yardımcıoğlu, mesajında; 12 Şubat tarihinin Kurtuluş Savaşı’nın başlamasına ilham kaynağı olduğunu belirtti.

Yardımcıoğlu: Kurtuluş Savaşı’nın İlham Kaynağı 12 Şubat’tır!

Yardımcıoğlu: Kurtuluş Savaşı’nın İlham Kaynağı 12 Şubat’tır!

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, Kahramanmaraş’ın Kurtuluşunun 101’inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı. Yardımcıoğlu, mesajında; 12 Şubat tarihinin Kurtuluş Savaşı’nın başlamasına ilham kaynağı olduğunu belirtti.

08 Şubat 2021 Pazartesi 17:13
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Mesajında; kendi kendini kurtaran şehir sıfatıyla anılan Kahramanmaraş’ın milli mücadelenin önemli bir parçası olduğunu kaydeden Yardımcıoğlu, Kahramanmaraş halkının 12 Şubat Kurtuluş Bayramı’nı kutlayarak içinde vatan sevgisi barındıran her vatandaşın kurtuluş sevincine ortak olduğunu ifade etti.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Yardımcıoğlu, “Birinci Dünya savaşı sonrasında ülkemizi işgal eden düşmanlardan kendi imkânlarıyla kurtulan; bu nedenle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurulmasına ve Kurtuluş Savaşı’nın başlamasına ilham kaynağı olan şehrimizle gurur duyuyorum. Milli Mücadeledeki rolü ve gösterdiği büyük kahramanlık örneğiyle bağımsızlığın kıymetini anlatan Maraşlıların onur günü kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.

Maraş savunmasının Türk Kurtuluş Savaşı'nın ilk hareketini temsil ettiğini aktaran Yardımcıoğlu, şunları kaydetti: “Bundan 101 yıl önce Maraş halkı; kadını, erkeği, genci ve yaşlısıyla canını ve kanını siper ederek şanlı bir zafere ulaştı. Büyük bir inanç ve istiklal aşkıyla vatan savunmasında tek yürek olan Maraş, eşine az rastlanır bir kahramanlık örneği sergiledi. Bu, öyle bir kahramanlık ki Milli mücadelenin mutlak zafere ulaşacağı inancına bu kahramanlık ilham vermiştir. Bugün bizlere düşen de aynı duygularla, canları pahasına bize bu toprakları vatan yapan ecdadımızın emanetine sahip çıkmak, ülkemizi ve şehrimizi her alanda en iyi şekilde temsil etmek; bu cennet vatanın kalkınması, gelişmesi ve büyümesi için çaba göstermektir. Ben bu duygu ve düşüncelerle bütün İstiklal kahramanlarını rahmetle ve minnetle anıyor; yerelde tüm hemşerilerimin genelde ise bu mücadeleye katkı sağlayan herkesin 12 Şubat Kurtuluş Bayramını kutluyorum."

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Yardımcıoğlu: Kurtuluş Savaşı’nın İlham Kaynağı 12 Şubat’tır!
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