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Yardımcıoğlu, 'Türkiye Artık Herhangi Bir Ülkenin Kendisine Emir Verebileceği Bir Ülke Değil'

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, kendisini dünyanın efendisi olarak görenlerin Türkiye’yi emir ve talimatla yönetemeyeceğini belirterek o günlerin çok gerilerde kaldığını söyledi.

Yardımcıoğlu, 'Türkiye Artık Herhangi Bir Ülkenin Kendisine Emir Verebileceği Bir Ülke Değil'

Yardımcıoğlu, 'Türkiye Artık Herhangi Bir Ülkenin Kendisine Emir Verebileceği Bir Ülke Değil'

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, kendisini dünyanın efendisi olarak görenlerin Türkiye’yi emir ve talimatla yönetemeyeceğini belirterek o günlerin çok gerilerde kaldığını söyledi.

19 Haziran 2021 Cumartesi 11:06
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Yardımcıoğlu, “Bugün Türkiye Cumhuriyeti, herhangi bir ülkenin kendisine emir ve talimat verebileceği; bunu böyle yapacaksın, şurada oturacaksın, burada kalkacaksın, bu konulara karışmayacaksın diyebileceği bir ülke olmaktan çıkmıştır” dedi.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, tvnet televizyon kanalında Cüneyt Özdemir’in moderatörlüğünü yaptığı Konuşmak Lazım programının canlı yayın konuğu oldu. Nato Zirvesi, Erdoğan-Biden görüşmesi, Erdoğan’ın Karabağ ziyareti ve erken seçimin konuşulduğu programda, Türkiye’nin dış siyasetini değerlendiren Yardımcıoğlu, “Türkiye’nin önüne her ne kadar teknik engel çıkartılırsa çıkartılsın, günü ve saati geldiğinde kesinlikle gereken ses tonu ve düzeyiyle dünyaya gereken cevabı vereceğini biliyoruz. Bugün Türkiye Cumhuriyeti, herhangi bir ülkenin kendisine emir ve talimat verebileceği; bunu böyle yapacaksın, şurada oturacaksın, burada kalkacaksın, bu konulara karışmayacaksın diyebileceği bir ülke olmaktan çıkmıştır. Kendisini hür, dünyanın efendisi olarak görenler ve bugün de kendisini dünyanın efendisi olduğunu zannedeler artık sükût-u hayale uğramaya başlamışlardır. Ve sükut-u hayale uğramaya da devam edeceklerdir” ifadelerine yer verdi.

“AMERİKA’NIN BİZİMLE İYİ GEÇİNMESİ GEREKİYOR!”

Türkiye’nin, Amerika Birleşik Devletleri için gri listedeki bir ülke olduğunu kaydeden Yardımcıoğlu, şöyle konuştu: “Biz gri listede olmaya devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlık sebebi kendi politikaları doğrultusunda hareket etmektir. Kendi coğrafyasının ve milletinin çıkarlarını doğru düzgün bir şekilde koruyabilmek ve savunabilmektir. Biz, Müslüman bir Türk devleti olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşları olarak Birleşik Devletlerin gri listesinde yer almaktan gurur duyuyoruz. Netice itibariyle Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında ip kopar mı? Hayır, asla kopmaz. Neden kopmaz? Amerika Birleşik Devletleri’nin bu coğrafyada ciddi anlamda çıkarları söz konusu. Biz her ne kadar bundan memnun olmasak da bundan mutlu olmadığımızı davranışlarımızla her platformda gösteriyor olsak da bu adamların burada dolaşabilmeleri, rahat hareket edebilmeleri için bizimle iyi geçinmeleri gerekiyor.”

“TÜRKİYE’NİN BÜYÜMESİ VER GELİŞMESİNDEN RAHATSIZ OLUYORLAR!”

Türkiye’nin tam bağımsızlığı için uyguladığı dış siyasetin bazı ülkeleri ciddi derecede rahatsız ettiğini aktaran Yardımcıoğlu, şunları kaydetti: “Türkiye’nin büyümesi ver gelişmesinden rahatsız oluyorlar. S-400 örneği onları rahatsız etmiştir. Kuzey Suriye’de yapmış olduğumuz operasyonlar hem Birleşik Devletlerini hem de Rusya’yı rahatsız etmiştir. Bu da Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bizim için onur ve gurur meselesidir. Azerbaycan’da İHA ve SİHA’larla yapmış olduklarımız ve oraya insani olarak vermiş olduğumuz destek de bizim için onur meselesidir. Ve onların bunlardan alması gereken dersler vardır. Mavi Vatan dediğimiz Doğu Akdeniz coğrafyasında, deniz suları içerisindeki memleketimizin insanlarının çıkarlarını savunuyor olmamız elbette ki birilerini rahatsız etmiştir. Rahatsız etmesinden de mutluluk duyuyoruz. Neden? Türkiye Cumhuriyeti Devletinin dün olduğu gibi bugün emir alan bir ülke olmadığını tüm dünyaya ilan ettik. Hakeza Libya örneğini ürettiğimiz İHA’lar ile SİHA’ları da söylemeden geçemeyeceğim. Dolayısıyla tüm dünyanın ciddi anlamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti üzerine dikkat kesildiği bir dönemden geçiyoruz. Bugün bu sürece bakmış olduğumuzda Amerika Birleşik Devletleri’nin bizden rahatsız olmaması diye bir durumu beklemek aptallık olur.”

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