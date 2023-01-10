Yardımcıoğlu’ndan Gazeteciler Günü Mesajı

Mesajında, gazetecilerin toplum için önemine değinen Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü (BAAE) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, kendini mesleğine adayan gazetecilerin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Yardımcıoğlu, “Gazeteciler, kitle iletişim araçlarını kullanarak doğru haber ve bilgi sağlayan, halk ile yetkililer arasında iletişim köprüsü olan, halkın sorunlarını yetki sahiplerine ileten ve çözümünde sorumluluk üstlenen kamu emekçileridir. Gazeteciler, Anayasa’nın kendilerine verdiği hak ve yetki dâhilinde, yine Anayasa’nın topluma tanıdığı özgürlüklerin yaşanmasında önemli bir yere sahiptir. Bu yüzden demokratik toplumların varlığını sürdürmesinde fikri ve vicdanı hür gazetecilere her daim ihtiyaç vardır” ifadelerine yer verdi.

Hukuk devletinin yaşatılması ve demokrasimizin geliştirilmesinde vazgeçilmez gazetecilerin önemli bir işleve sahip olduğunu aktaran Yardımcıoğlu, şunları kaydetti: “Gazetecilerimiz, yaşadığımız dünyanın ve coğrafyanın daha güzel hale getirilmesinde vazgeçilmez bir yere sahiptirler. Böylesine önemli bir görevi yerine getirmek için özveri ile çalışan, kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda, her şartta görevlerinin peşinde koşan gazetecilerin mesleğini daha iyi yapabilmeleri için imkânlar tanımalı, sorunlarının çözümü için daha hassas bir yaklaşım sergilemeyiz. Bu vesileyle gece gündüz demeden, halkın haber alma hakkı için fedakârca çalışan basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, meslek hayatlarında mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini diliyorum. Ebediyete intikal eden basın mensuplarımızı da rahmetle anıyorum.”