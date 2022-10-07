Yardımcıoğlu’ndan Mevlid Kandili Mesajı!

Peygamber Efendimizin hayatında bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatacak güçlü bir ışık olduğunu belirten Yardımcıoğlu, mesajında şunları aktardı: “Geçmişten beri taşıdığımız Türk- İslam geleneği ve milletimizin gönlünde bazı gün ve gecelerin önemi büyüktür. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV) kutlu doğumu da bu önemli günlerden biridir. Bu kutlu doğum; sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (SAV) getirmiş olduğu ilahi mesajı anlamak, ortaya koymuş olduğu eşsiz ahlâkını özümsemek, ona duyulan sevgiyi gönüllerden nesillere aktarmak düşüncesiyle asırlardır, Aziz Milletimiz ve tüm İslam âlemi tarafından Mevlit Kandili olarak kutlanmaktadır. O’nun hayatında bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatacak güçlü bir ışık vardır. Çünkü O, tebliğ ettikleri ve hayatıyla insanlığın karanlığını aydınlığa, cehaleti saadete çevirmiştir. O’nun doğum gününü kutlamak, karanlıktan aydınlığa çıkan insanlığın kurtuluşunu kutlamaktır. Mevlit Kandili, O'nun kutlu hayatını ve dinimizin mübarek öğretilerini bir kez daha idrak etmek, nefsimiz hakkında tefekkür etmek için hepimiz adına bir fırsat olmalıdır.”

Mesajında İslam aleminin Mevlid Kandili’ni tebrik eden Yardımcıoğlu, şunları kaydetti: “Rabbimden, bu mübarek gece vesilesiyle, İslam dünyasının birliğini, beraberliğini, dayanışmasını güçlendirmesini, tüm insanlığın yürek acılarını ve gözyaşlarını dindirmesini niyaz ediyorum. Hayatımıza güneşten aydınlık bir nurla doğan Peygamber Efendimiz’in (SAV) ümmetinden olmayı bize nasip eden Allah (cc), bizleri O’nun gösterdiği yoldan da ayırmasın. Bu duygu ve düşünceyle, İslam âleminin Mevlid Kandilini tebrik ediyor, bu mübarek gecede yapılacak duaların, edilecek ibadetlerin Hak katında makbul olmasını temenni ediyorum.”