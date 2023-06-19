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Yavşan Yaylası Doğaseverleri Hayran Bıraktı

Büyükşehir Belediyesi’nin Doğa Yürüyüşleri etkinliğinde doğaseverler Yavşan Yaylası’nı ziyaret etti. 110 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte toplamda 8 kilometrelik mesafe kat eden katılımcılar, bir yandan spor yaparken bir yandan da doğanın, temiz havanın ve manzaranın tadını çıkardı.

Yavşan Yaylası Doğaseverleri Hayran Bıraktı

Yavşan Yaylası Doğaseverleri Hayran Bıraktı

Büyükşehir Belediyesi’nin Doğa Yürüyüşleri etkinliğinde doğaseverler Yavşan Yaylası’nı ziyaret etti. 110 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte toplamda 8 kilometrelik mesafe kat eden katılımcılar, bir yandan spor yaparken bir yandan da doğanın, temiz havanın ve manzaranın tadını çıkardı.

19 Haziran 2023 Pazartesi 13:24

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin doğa tutkunlarını şehrin doğal güzellikleriyle buluşturduğu ‘Doğa Yürüyüşleri’nin bu haftaki rotası Türkiye’nin 39’uncu tabiat parkı Yavşan Yaylası oldu. Doğaseverlerin uğrak noktası olan Yavşan Yaylası’nda 110 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte toplamda 8 kilometrelik mesafe kat eden katılımcılar, bir yandan spor yaparken bir yandan da doğanın, temiz havanın ve manzaranın tadını çıkardı.

Doğa ile iç içe gerçekleştirilen etkinlikten duyduğu memnuniyeti belirten doğa tutkunları, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Doğa Yürüyüşleri’nin şehrin çeşitli noktalarında vatandaşlarla buluşmaya devam edeceği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Yavşan Yaylası Doğaseverleri Hayran Bıraktı
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