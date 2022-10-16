Yazar Kapaklıkaya’ya Kitap Fuarı’nda Yoğun İlgi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenen ve 14 Ekim Cuma günü açılışı gerçekleştirilen Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı; yüzlerce yayınevi ve yazar ile binlerce kitabı edebiyatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Çeşitli etkinliklerin düzenlendiği fuarın ikinci gününde Yazar Alişan Kapaklıkaya, söyleşi etkinliğinde okurlarıyla bir araya geldi. Edebiyatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşide Yazar Alişan Kapaklıkaya; mutlu aile ve çocuk, olumlu çocuk yetiştirmek, aile kavramının önemi, teknoloji çağında anne baba olmak gibi konuları farklı açılardan ele aldı. Kendine has anlatım tarzıyla ve anlattıklarıyla büyük beğeni toplayan Alişan Kapaklıkaya, katılımcılardan yoğun alkış aldı. Program sonrası Kapaklıkaya, fuar alanında kurulan stantta kitaplarını okurlar için imzaladı.

Kitaplarla Kendilerini Geliştiriyorlar

Söyleşi etkinliği sonrası açıklamalarda bulunan Yazar Kapaklıkaya, fuara ve etkinliğe olan yoğun ilgiden son derece memnun kaldığını belirterek, “Kahramanmaraş’ta geçtiğimiz yıllarda düzenlenen kitap fuarına da katılmıştım. Gerçekten bu yıl da çok yoğun bir ilgi var. İnsanlar fuara katılarak yeni bilgiler öğreniyor, kitaplarla kendilerini geliştiriyorlar. Başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere fuarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu güzel etkinliklerin devamını diliyorum. Fuarda söyleşi etkinliğinde Kahramanmaraşlılarla bir araya geldik. Çok yoğun ilgi gösterdiler. Herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kaydetti.