Yazar Tökel’le Yitiksöz Söyleşileri Gerçekleştirildi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şiir ve edebiyatın başkentinde çeşitli kültür sanat etkinliklerini vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu kapsamında, Yazar Dursun Ali Tökel’in katılımıyla ‘Zemin Metinler’ temalı Yitiksöz Söyleşileri etkinliği gerçekleştirildi. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde kültür sanat dostlarının büyük bir ilgiyle takip ettiği söyleşide Yazar Tökel; Burak Koç ve Peyami Safa Gülay tarafından hazırlanan Zemin Metinler kitabına ve içerisinde barındırdığı konulara ilişkin katılımcılara bilgiler aktardı.

“Gözden Irak Olan Gönülden de Irak Olur”

Yazar Dursun Ali Tökel söyleşide, “Her medeniyetin üzerine kurulduğu bir kitap var. En zengin metinler, kutsal metinlerdir. Kitabı ortadan kaldırdığımızda insanların bir merkezi kalmıyor, savrularak her biri başka bir tarafa dağılıyor. Zemin metin dediğimiz şey, onu unuttuğumuzda kendimizi de unutacağımız metinlerdir. Bizim de kendimizi ayakta tutacak bir zemin metine dayanmamız gerekiyor. Eğer bizi biz yapan şeyleri unutmak istemiyorsak her zaman yanımızda ve gönlümüzde bulundurmalıyız. Atalarımızın da dediği gibi gözden ırak olan gönülden de ırak olur. Bir şeyi gönülde tutmak istiyorsak göz önünde bulundurmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.