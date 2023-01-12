Yazar Tongar ‘Çocuk Eğitimi’ni Anlatacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu’nda çeşitli etkinlikleri vatandaşlarla buluşturmayı sürdürüyor. Ocak ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında, 14 Ocak Cumartesi günü Aile Danışmanı – Yazar Hatice Kübra Tongar’ın katılımıyla ‘Adetlerle Değil Ayetlerle Çocuk Eğitimi’ temalı konferans düzenlenecek. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlik saat 13.00’da başlayacak. Kaleme aldığı eserlerle birçok ailenin hayatına dokunan, konferans ve seminerleriyle mutlu aile kavramına ışık tutan Tongar; çocukların pedagojik gelişimi, mutlu aile kavramı, ebeveynlerin çocukların hayatına etkisi ve bilinçli ebeveynlik gibi pek çok konuyu ele alacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinliğe başta ebeveynler olmak üzere tüm Kahramanmaraşlıların davetli olduğu belirtildi.