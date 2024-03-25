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Yazıcıoğlu, ölümünün 15. Yıldönümünde anıldı!

BBP Merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, şehadetinin 15. Yıl dönümünde Anda Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği tarafından Türkiye’nin dört bir tarafından gelen 697 kişilik ekip ile Keş Dağı’na gerçekleştirilen 7 kilometrelik tırmanışla anıldı.

Yazıcıoğlu, ölümünün 15. Yıldönümünde anıldı!

Yazıcıoğlu, ölümünün 15. Yıldönümünde anıldı!

BBP Merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, şehadetinin 15. Yıl dönümünde Anda Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği tarafından Türkiye’nin dört bir tarafından gelen 697 kişilik ekip ile Keş Dağı’na gerçekleştirilen 7 kilometrelik tırmanışla anıldı.

25 Mart 2024 Pazartesi 18:07

ANDA Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen 2 günlük anma etkinliği; Merhum Yazıcıoğlu’nun Ankara Tacettin Dergahı’nda yer alan mezarı başında ANDA Derneği Genel Başkanı Okan Tosun ve beraberindeki ekibi ve ANDA gönüllüleri tarafından dualar okunarak başladı.

7 KİLOMETRE 6 SAATTE TAMAMLANDI

15 yıl önce Keş Dağı olarak bilinen bölgede şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının vefat ettiği Kahramanmaraş’ın Göksun İlçesine bağlı Keş Dağı eteklerinde devam eden anma programı kapsamında, 697 kişilik ekip ile 7 kilometrelik tırmanış gerçekleştirildi. Ekipler, bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle tırmanışı 6 saatte tamamladı.

GENEL BAŞKANIN MESAJI:

ANDA Derneği Genel Başkanı Okan Tosun, burada yaptığı konuşmada, Yazıcıoğlu’nun adını yaşatmak adına bu dağa 5 yıl önce Muhsin Dağı Tabelası diktiklerini anımsatarak, “ Bugün başka Muhsinler yetiştirmek gayesiyle çıktığımız kardeşlik yolunda başka Muhsinler kaybetmemek adına ANDA Derneği bünyesinde kurduğumuz Anda Arama Kurtarma ekibimiz ile, ülkemizin dört bir yanından gelen 697 profesyonel arama ve kurtarma personeliyle beraber gelenekselleşen anma etkinliğimizde büyük lideri bir kez daha özlem ve rahmetle anıyoruz” dedi.

Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun, aynı kilimin farklı desenleri olarak gördüğü Türk milletinin bekası ve refahına kendini adamış bir lider olduğunu vurgulayan Okan Tosun, “Hayatı boyunca gerek devleti ve milleti, gerek gönül coğrafyamızdaki topraklar, gerekse insanlık adına mücadelesinden bir gün olsun geri durmamıştır” ifadelerine yer vererek, şunları kaydetti: “Onun Muhsinî tavrı sayısız insanın sevgisine mazhar olmuştur. Bu sevgi, bizlerin ve gönül coğrafyamız olarak atfettiğimiz topraklarda yaşayan yüz binlerce insanın yoluna ışık olmuş, hayatlarına anlam ve görevler yüklemiştir. Bugün bu görev bilinci, bizlerin deprem, sel, yangın fark etmeksizin ‘’hep onu arar gibi’’ canla başla her türlü afete cansiperane koşmamıza, mazlumun derdine derman olma gayretiyle yurt içi ve yurt dışında çeşitli insani yardım faaliyetleri gerçekleştirmemize vesile olmuştur.”

ADLİ SÜREÇ

Genel Başkan Okan Tosun, şehit liderle ilgili şimdiye kadar yürütülen adli sürece de dikkati çekerek, şöyle devam etti “Hırsızlık ve görevi kötüye kullanma gibi adi suçlardan yargılanmalar yapılmış olsa da ana suikast davası ile ilgili kayda değer bir gelişme yoktur. Bu durum bizlerin ve tüm sevenlerinin yüreğini ateş olup yakmaktadır. Temennimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nun şehadetinde iltisakı bulunan tüm şahısların kamu vicdanının bir nebze olsun ferahlatılması, yüreklerimize bir nebze olsun su serpilmesi adına gerekli cezaları alması yönündedir."

DUYGU DOLU ANLAR

Okan Tosun, katılımcıların duygu dolu anlar yaşadığı anma etkinliğindeki konuşmasında, sözlerini “Şehit liderimiz ve onunla birlikte şehadete eren arkadaşlarını ve bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor ve sizlerin de huzurunuzda bir kez daha başkanımızdan aldığımız öğüt üzerine söz veriyoruz; Düz yaşayacağız, dik duracağız, doğru gideceğiz!" ifadeleriyle sonlandırdı.

Tosun, Yazıcıoğlu sevgisiyle Türkiye'nin dört bir yanından anma törenine katılan tüm ANDA ailesine teşekkür etti.

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Yazıcıoğluölümünün 15. Yıldönümünde Anıldı!
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