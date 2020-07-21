Yedikuyular kayak merkezi kiraya veriliyor

Ahir Dağı Yedikuyular mevkiine yapılan yaz-kış rekreasyon alanı ve kayak merkezi, günlük 2 bin kayakçı olmak üzere toplam 5 bin kişi kapasiteli olarak hizmet sunuyor. Kış sporları olarak 4 ay hizmet veren tesis 250 kilometre yarıçaplı bölgede kış sporları yapılacak tek tesis konumunda bulunurken, yaz ayında da piknik yapan vatandaşların uğrak yeri oluyor.

Hizmete başladığı ilk yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen tesis, ikinci yılında iki yıllığına bir firmaya ihaleye yoluyla kiraya verilmişti. İhaleyi alan firmanın süresi dolarken, kayak merkezinin yeniden kiraya verilmesi için ihaleye çıkıldı.





YILLIK 10 BİN TL BEDELLE KİRAYA VERİLECEK

Kayak merkezi içerisinde bulunan 25 adet Bungalov Ev, Restoran-Kafeterya, 3 adet işyeri ve üzeri kapalı yürüyen sonsuz konveyör bant sistemi 20 yıllığına yıllık 10 bin+ KDV bedelle kiraya verilecek. Kapalı zarf teklif usulü ile yapılacak olan ihale, 28 Temmuz Salı günü saat 14:00’da Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda gerçekleşecek.



DAHA ÖNCE 800 BİN TL İLE KİRAYA VERİLMİŞTİ

Yedikuyular Kayak Merkezi ve Rekreasyon Alanının işletmesi 2018 yılında 2 yıl süreyle 800 bin TL bedelle kiraya verilmişti.



TESİSTE NELER YER ALIYOR?

Yedikuyular Yaz-Kış Rekreasyon Alanı ve Kayak Merkezi’nde 540 metrekare danışma ve yönetim birimi, 550 metrekare restaurant ve cafe, 140 metrekare umumi bay-bayan tuvalet ve lavabo, 140 metrekare üst istasyon, 270 metrekare kar ezme aracı garajı 2 adet jeneratör binaları, 2 adet su depoları ile alt istasyonu kotu olan, bin 833 metre rakımından üst istasyon kotu olan 2 bin 44 metre rakımına telesiyej ve teleski hatları ile ulaşılıyor. 760 metre uzunluğunda 1 adet telesiyej hattı, 430 metre uzunluğunda teleski hattı ve ayrıca 100 metre uzunluğunda yürüyen band bulunurken, ayrıca bir adet de helikopter pisti ve otopark alanı yer alıyor.



