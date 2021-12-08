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Yedikuyular kayak merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı

Kahramanmaraş'ta Yedikuyular Kayak Merkezi'nin bulunduğu bölge, mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü.

Yedikuyular kayak merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı

Yedikuyular kayak merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı

Kahramanmaraş'ta Yedikuyular Kayak Merkezi'nin bulunduğu bölge, mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü.

08 Aralık 2021 Çarşamba 12:44
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Sabahın erken saatlerinde etkisini gösteren yağmur, 2 bin 300 metre rakımlı Yedikuyular bölgesinde yerini kara bıraktı.

Kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanlığı ekipleri, merkez güzergahında tuzlama ve kar küreme çalışması yaparken, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de tedbir amaçlı bölgede devriye görevi gerçekleştirdi.

Hava sıcaklığının en yüksek 0, en düşük sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü Yedikuyular Kayak Merkezi'nde gün içinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

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Yedikuyular Kayak Merkezine Mevsimin Ilk Karı Yağdı
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