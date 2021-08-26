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Yeni Bağlantı Yolunda Çalışmalar Sürüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Sarayaltı - Kanlıdere Bağlantı Yolu projesinde çalışmalar sürüyor. Kamulaştırılan 7 yapının daha yıkımının gerçekleştirildiği bölgede arter genişliği yaklaşık iki katına çıkarılacak.

Yeni Bağlantı Yolunda Çalışmalar Sürüyor

Yeni Bağlantı Yolunda Çalışmalar Sürüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Sarayaltı - Kanlıdere Bağlantı Yolu projesinde çalışmalar sürüyor. Kamulaştırılan 7 yapının daha yıkımının gerçekleştirildiği bölgede arter genişliği yaklaşık iki katına çıkarılacak.

26 Ağustos 2021 Perşembe 15:43
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmaları süren Sarayaltı – Kanlıdere Bağlantı Yolu projesi şehir içi ulaşımda önemli bir alternatif olacak. Sarayaltı – Kaledibi – Postane bölgelerini birbirine bağlayan arterde daha önce kamulaştırılan 15 yapının yıkımı tamamlanmıştı. Ekipler, Kanlıdere Köprüsü ve Divanlı Mahallesi arasında genişletme planı içersinde yer alan 7 yapıda daha yıkım çalışmalarına başladı. Genişliği 18 metreye çıkarılacak arterde, güzergâh yeniden düzenlenirken araç ve yaya geçişleri güvenli hale getirilecek. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Yıkım çalışmalarımız nedeniyle 15 gün süreyle Kanlıdere Köprüsü ve Divanlı Mahallesi yolu kapatılmıştır. Vatandaşlarımız ulaşımlarını Şehit Mıllış Nuri Sokak ve Şehit Eşbah Osman Caddesi alternatif güzergahları üzerinden sağlayabilirler” ifadelerine yer verildi.

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