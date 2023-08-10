Yeni Kahramanmaraş’ın temelleri atıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile ‘Kahramanmaraş Kentsel Dönüşüm Toplu Temel Atma Töreni’ne katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantıyla katılım sağladığı programda; TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Vali Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri, rektörler, ilçe belediye başkanları, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda başkanları, iş insanları ile vatandaşlar da yer aldı.

Rezerv Alanlarda İnşaatlar Hızla Yükseliyor

Programa video konferans yönetimiyle bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Depremin ilk anından itibaren bir taraftan enkaz kaldırma çalışmalarını yürütürken diğer taraftan evleri ve iş yerleri yıkılan insanlarımızı yeni yuvalarına kavuşturmak için hemen kolları sıvadık. 325 konteyner kentte 178 bin 350 konteynerin kurulumu yapıldı. 15 Ağustos’a kadar inşallah tesislerde ve çadırlarda kalan az sayıdaki vatandaşımızı konteynerlere yerleştirmiş olacağız. İlk bir sene içinde 319 bin konutu inşa edip, hak sahiplerine teslim etmeyi hedefliyoruz. Bölgede şimdiye kadar yaklaşık 180 bin konutun ihalesi gerçekleştirildi. Zemin etütleri yapılmış rezerv alanlarda inşaatların hızla yükseliyor” diye konuştu.

Daha Görkemli, Dayanıklı ve Ferah Şehirler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gerek rezerv alan bulmakta çekilen zorlukların üstesinden gelmek, gerekse vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak amacıyla yerinde dönüşüm projesini başlattık. Hibe ve çok uygun şartlarda kredi desteği içeren projemiz, deprem bölgesinde büyük bir teveccühle karşılandı. Şimdiye kadar 160 binden fazla insanımız, yerinde dönüşüm için başvuru yaptı. Bu vatandaşlarımız arasında, 20 binden fazla Maraşlı kardeşimiz vardır. Yerinde dönüşüm projesiyle sadece inşaatlar hızlanmayacak. Aynı zamanda ekonomi canlanacak, yeni istihdam alanları oluşacak, mahalle kültürü hayat bulacak ve konutlar daha az maliyetle hayata geçirilecek. Ayrıca depremde hasar gören illerimizde şehir meydanlarını hükumet olarak biz yapacağız. Böylece her bir şehrimize asırlar boyu yaşayacak bir merkez kazandırmış olacağız. Depremin yıktığı şehirlerimizi altyapısı ve üstyapıyla daha görkemli daha dayanıklı daha ferah bir şekilde inşa edeceğiz” cümlelerini kaydetti.

Bütün Türkiye Ayaktaydı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Depremin ilk anında Sayın Cumhurbaşkanımız deprem bölgesine bakanlarımızı, valilerimizi görevlendirdi. Ülkemizin dört bir yanından belediyelerimizi bölgeye yardım için sevk ettik. Bütün Türkiye ayaktaydı. Depremzede kardeşlerimizin yardımına el birliğiyle koştuk. Yaklaşık 1 milyon 905 bin kardeşimiz şu an evlerinden uzakta. 80 bine yakın kardeşimiz yurtlarımızda, sosyal tesislerimizde kalıyor. 470 bin civarında kardeşimiz de konteynerkentlerde yaşıyor. 320 bin ailemize kira yardımında bulunuyoruz. Bakanlık ve hükümet olarak hedefimiz deprem bölgesinde kalıcı konutları kısa sürede inşa ederek kardeşlerimizi evlerine kavuşturmak. 180 bin konutun ihalesini yaptık, inşaatlar devam ediyor” diye konuştu.

Yerinde Dönüşüm Desteği

Bakan Özhaseki, “Deprem bölgesi belediye başkanlarımızla Ankara’da gerçekleştirdiğimiz toplantının ardından yerinde dönüşüm projemizi hayata geçirdik. 100 metrekarelik bir ev için 500 bin TL hibe ve 2 sene ödemesiz 10 yıl faizsiz 500 bin TL kredi olmak üzere 1 Milyon TL’lik destek veriyoruz. Evin metrekare büyüklüğüne göre kredi miktarı artıyor. Fay kırıkları üzerinde, dere yataklarında, sıvılaşma olan yerlerde ve zemini uygun olmayan bölgelerde yapıya asla izin vermeyeceğiz. Şehir meydanlarını da bakanlık olarak biz yapacağız. Bugün de Kahramanmaraş’ta 9 bin 74 konut ve 231 iş yerinin temelini atıyoruz. Şehrimize, ülkemize hayırlı olsun” dedi.

Kahramanmaraş İçin Önemli Bir Adım

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, “Bizim için son derece müstesna bir gün. 6 Şubat depremlerinde 50 binin üzerinde canımızı Rahmet-i Rahman’a uğurladık. Şehrimizde de 12 bin 659 kardeşimiz vefat etti. Allah hepsinin mekânlarını cennet eylesin. Buruk bir şehiriz ancak Kahramanmaraş’ımızı tekrar ayağa kaldırmak için yoğun gayret gösteriyoruz. Bugün temelini atacağımız örnek proje sayesinde Kahramanmaraş’ımızın ihya ve inşası noktasında çok önemli bir adım atılmış olacak. Temel atma programının Kahramanmaraş’a ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Ülkenin En Önemli Kaynağı İnsandır

Başkan Hayrettin Güngör programda yaptığı konuşmada, “Bir ülkenin en değerli kaynağı, varlık nedeni insandır. Bölgemizde yaşanan bu büyük deprem felaketinde kaybettiğimiz insanımızın acısını millet olarak hissediyoruz. Tüm ülke olarak bu duyguları ve acıları yaşadık. Şu anda bizlere düşen en önemli görev, onlara karşı vefa duygularımızı kaybetmeden, şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak. Acılarımız ve hüznümüz var elbette. Ancak milletimizin ve devletimiz büyük dayanışması bize ümit veriyor” cümlelerini kaydetti.

Yeni Kahramanmaraş’ın İmar ve İnşasını Gerçekleştiriyoruz

Başkan Hayrettin Güngör, “Sayın Cumhurbaşkanımız, depremin ilk gününden itibaren bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadı ve ümidimizi daima diri tuttu. Afette 6 ayı geride bıraktık. Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde barınmadan beslenmeye, çadırdan konteynere, konteynerden kalıcı konutlara doğru hızlı bir çalışma yürütüldü. Devletimizin şefkatli ve güçlü elleriyle şehirlerimizi, bölgemizi daha iyiye taşıma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Aslında bizler Kahramanmaraş’ı yeniden inşa etmiyoruz. Yeni bir Kahramanmaraş’ın imar ve inşasını gerçekleştiriyoruz. Devletimizin güçlü desteği ile yeni Kahramanmaraş vizyonu ve iddiasını yeni projelerle hayata geçirmeye başladık ve bunu kararlılıkla sürdüreceğiz. Yeni Kahramanmaraş; konutuyla, sanayi ve ticaretiyle, altyapısıyla; sosyal, kültürel, spor, sağlık, eğitim, park ve yeşil alanlarıyla daha güçlü, daha yaşanabilir ve daha güzel bir şehir olma iddiasındadır” dedi.

Yerinde Dönüşüm Etaplar Halinde Sürecek

Güngör, “Bugün de Sayın Bakanımızın son derece isabetli bir projesi olan yerinde dönüşüm için bir aradayız. Şehrimizin merkezinde; hikâyemizin, geçmişimizin, şehir hafızamızın, ticaretimizin olduğu bu mekânda örnek bir projenin temelini atıyoruz. Bugün temelini attığımız bu proje, şehir tasarım projemizin ilk etabını oluşturuyor. Yerinde dönüşüm projesine olan ilgi, hemşerilerimizin dönüşüm iradesini de yansıtan, devlet - millet iş birliğinin çok güzel bir örneğini oluşturmaktadır. Önümüzdeki süreçte şehir tasarım projemizin diğer etaplarının da temelini atacağız ve şehrimizin imar ve inşasına devam edeceğiz” diye konuştu.

Daha Güzel Bir Gelecek

Başkan Hayrettin Güngör konuşmasını, “Bizler, devletimizle birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı vizyonuyla bu büyük felaketin izlerini ortadan kaldırmaya, yeni Kahramanmaraş hayalinde daha güzel bir gelecek için canla başla çalışmaya kararlıyız. Bu bizim kaybettiğimiz canlarımıza, kalanlarımıza ve gelecek nesillerimize borcumuz ve sorumluluğumuzdur” cümleleriyle noktaladı.

İyilikte Yarışalım

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Özbek, “Galatasaray Spor Kulübü olarak depremin ilk gününden itibaren deprem bölgesindeydik. Önce insani yardımları deprem bölgesine yetiştirdik. Ardından çadır kent ve konteyner kentler oluşturduk. Şimdi de Kahramanmaraş’a 250 kalıcı konut kazandırıyoruz. Buradan diğer spor kulüplerimize çağrıda bulunmak istiyorum. Sahadaki yarışımız deprem bölgesinde de devam etsin, iyilikte yarışalım” dedi. Protokol konuşmalarının ardından dualar eşliğinde kalıcı konut ve iş yerlerinin temeli atıldı.