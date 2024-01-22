Yeniden Refah adayı Mehmet Akpınar’dan Dulkadiroğlu’nda yaşayan kadınlara müjde!

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler için ziyaretlerine aralıksız devam eden Akpınar, mahalle ziyaretlerinde önemli açıklamalarda bulunarak, Dulkadiroğlu’nda yaşayan kadınlara müjde verdi.

Başkan Adayı Mehmet Akpınar yaptığı açıklamada “Sanayicilerimizle ve halk eğitim merkeziyle, ortak projeler kapsamında sanayi çevresinde bulunan mahallelerimizde meslek edindirme kursları düzenleyerek Mahalle içerisinde kuracağımız atölye mekanlarıyla ,kadınlarımızın ekonomiye katkı yapmalarını sağlayacağız” dedi.

Akpınar, Kadınların üretici rolünün pekiştirilmesinin sağlanması, emeklerinin daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacak kurslar yoluyla üretime katılmalarını sağlayacaklarını ifade etti.

Kadınlarımızın hem aile bütçesine katkı sağlamalarını sağlamak, hem de becerilerini daha fazla geliştirmek ve aynı zamanda sosyalleşecekleri bir ortamın oluşmasını sağlayacaklarını belirten Yeniden Refah Partisi Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Mehmet Akpınar, bunun yanında kadın emeğinin çıktılarının pazarlanması ve satışını yapmalarını sağlayacakları ortamların oluşturulmasını sağlayacaklarını söyledi.