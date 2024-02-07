Yeniden Refah Gençlik Kolları Genel Başkanı Güner “Depreme hazır bir ülke olarak yaşamalıyız”

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde vefat edenleri anmak ve konteynır kentlerde yaşayan depremzedeleri ziyaret etmek için Kahramanmaraş’a gelen Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Güner, ilk olarak mezarlıktaki deprem şehitlerini ziyaret ederek Kahramanmaraş programına başladı. Kur’an tilaveti ve dualarla deprem şehitleri anılırken, Güner’in sonraki durağı Türkoğlu’ndaki ve Dulkadiroğlu’ndaki konteynır kentler oldu.Güner’e, Yeniden Refah Partisi Onikişubat Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Ceyhan, Kahramanmaraşspor forması hediye etti. Güner, mezarlık ve konteynır kent ziyaretlerinin ardından Şahinkayası Mahallesi’nde camii açılışına katıldı ve orada vatandaşlarla bir araya geldi. Kahramanmaraş ziyaretleriyle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Güner, depremde yaşamını yitirenleri anarken, deprem sonrası kayıp olan çocuklarla ilgili yetkililerin araştırmalarda bulunması gerektiğini vurguladı. Deprem sırasında birçok lojistik sorunların oluştuğuna dikkat çeken Güner, AFAD’ın başına lojistik konularında uzman insanların geçmesi gerektiğini ifade etti.

“RABBİM BİR DAHA BU ACILARI BİZE YAŞATMASIN”

Güner; “Bugün 10 binlerce şehidimizin şehadete yürüyüşünün yıl dönümü. 10 binlerce insanımız şehit olurken binlerce insanımız da yaralandı. Ne kadar medyada göstermek istemeseler de on binlerce de kaybımız var. Bunların da birçoğunun yaşlarının küçük olduğunu düşünüyoruz. Bunlarla alakalı bir açıklama yok. Bunların da yetkililer tarafından bir an önce araştırılması gerekiyor. Biz genel merkez heyetimizle birlikte Kahramanmaraş’tayız. Depremden etkilenen 11 ilde de vatandaşlarımız aynı çalışmayı yapıyorlar. Buradan sonra konteynır kentteki depremzedelerle buluşacağız. Biz şehitlerimiz anıyoruz, anlanmasını da istiyoruz. Deprem için gerekli önlemlerin alınması ve kontrollerin daha sıkı olması gerekiyor. Rabbim bir daha böyle bir acıyı bizlere yaşatmaz. Depreme hazır bir ülke olarak yaşarız. Maalesef ki deprem kuşağındayız. Depremden sonra 2 gün buradaydık. Lojistik aksaklıkları yerinde gördük. AFAD’ın başına lojistikten anlayan birinin geçmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bir sürü yolsuzluk duyduk. Çadırların parayla satıldığını duyduk. Bunları duymak bizleri üzdü. Biz devletimizi ve milletimizi bir daha bu acıları yaşamadan en ufak sıyrıklarla bu işleri halletmesini istiyoruz. İnşallah yetkililerimiz de gerekli önlemleri almışlardır. Rabbim bir daha bu acıları bizlere yaşatmasın. Tüm şehitlerimizin mekanları cennet olsun” şeklinde konuştu.

“DEPREMLERDE NELER YAPILMASI GEREKTİĞİNİ PLANLADIK”

Yeniden Refah Partisi olarak depremlerde neler yapılması gerektiğini planladıklarını kaydeden Güner; “Depremin yaşattığı her zorluğu derinden hissederek, önlemlerin alınması gerekiyor. Bu kontrollerin, denetimlerin yapılması gerekiyor. Ağır hasarlı binaların bazılarının henüz yıkılmamış olması insanlarda psikolojik bir baskı yaratıyor. Bunların da bir an önce çözümlenmesi gerekiyor. Yetkilileri de burada göreve davet etmiş olalım. Biz Yeniden Refah Partisi olarak depreme hazırız. Bir sonraki depremlerde neler yapılması gerektiğini planlamış durumdayız. Rabbim bu planları uygulamayı bizlere nasip etmesin. Bir daha böyle acıları bizlere yaşatmasın” ifadelerini kullanarak cümlelerini sonlandırdı.

“ACIMIZ ÇOK BÜYÜK”

Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı İstemi Han Ak ise; “Bugün Kahramanmaraş depreminin yıldönümündeyiz. Acımız çok büyük. Kayıplarımız çok fazla. Rabbim bir daha böyle bir acıyı bizlere yaşatmasın. Rabbim vefat edenlerin mekanlarını cennet eylesin. Yakınlarına sabırlar diliyorum” dedi.

“YÖNETİCİLERİMİZ VE İDARECİLERİMİZ DERS ÇIKARMALILAR”

Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Muhammed Aydoğar ise, asırlarca unutulmayacak bir tarihin yıl dönümünü yaşadıklarını belirterek bu depremlerden ders çıkarılması gerektiğini söyledi.Kahramanmaraş’ta cenazesi olmayan hiçbir evin olmadığına dikkat çeken Aydoğar; “Kahramanmaraş için asırlarca unutulmayacak bir tarihin yıl dönümünü yaşıyoruz. Dün teşkilatımızla birlikte enkaz başında bizlerde o günü yaşamak, anlamak ve o günden ibret almak amacıyla ateş yakıp enkaz başında nöbet bekledik. Bugünde deprem şehitlerimizi ziyarete geldik. Gençlik Kolları Genel Başkanımız Melih Güner Bey ve gençlik kolları teşkilatımız da buradalar. Kur’an tilaveti yaptık. Bugün tüm Kahramanmaraş taziye evi durumunda. Hemen hemen tüm Kahramanmaraş’ta cenazesi olmayan evimiz hemen hemen hiç yok durumundadır. Bu vesileyle tüm Kahramanmaraşlı hemşerilerimize taziyelerimizi iletiyoruz. Yöneticilerimizi ve idarecilerimizi bu yaşamış olduğumuz 6 Şubat depremlerinde ibret alan ve bundan ders çıkaran yöneticiler olması noktasında Allah, bir daha 6 Şubat gibi felaketlerini halkımıza yaşatmasın” diye konuştu.

“6 ŞUBAT BİR DAHA GÖRMEK İSTEMEDİĞİMİZ BİR GÜN”

Yeniden Refah Partisi Onikişubat Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Ceyhan ise, 6 Şubat tarihinin duymak istemedikleri bir tarih olduğunu ifade etti. Ceyhan; “6 Şubat hepimizin bir daha görmek istemediği bir gün. Duymak istemediğimiz bir tarih. Son 500 yılda Dünya’da olan en şiddetli kara depremi. Rabbim bir daha böyle felaketleri necip milletimize göstermesin. Bugün burada tüm teşkilatlarımız olarak Ankara’dan gelen Gençlik Kolları Genel Başkanımızla birlikte, şehitlerimize dua etmeye geldik. Onların mekanları cennet olsun. Ruhları şad olsun. Ailelerine sabır diliyoruz. Bu depremden ders almamız gerekiyor. Çünkü deprem öldürmez, bina öldürür. Bu konuda da sorumlu arkadaşların irade göstermeleri gerekir. Maalesef bunu da görmedik. Bir yıl oldu hala sıkıntılar devam etmektedir. Biz manevi tarafımızı bırakmayacağız. Bu nedenle burada şehitlerimizin yanındayız. Dualarımız onlarla birlikte, rabbim mekanlarını cennet etsin. Buradan tüm Türk Milleti’nin ve Müslüman Alemi’nin Miraç Kandili’ni de kutluyorum” dedi.

“BİR KİŞİ BİLE ÖZÜR DİLEMEDİ, İSTİFA ETMEDİ”

Yeniden Refah Partisi Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Mehmet Akpınar ise, depremler sebebiyle üzücü olanın bir kişinin sorumluluk alarak özür dilememesi ve istifa etmemesi olduğunun altını çizdi. Akpınar, şunları kaydetti: “6 Şubat depremlerinin yıldönümünde şehitlerimizin yanındayız. Allah bizi onların merhametinden eksik bırakmasın. Amcalarımız, teyzelerimiz, ninelerimiz hepsi buradalar. Rabbim inşallah bir daha bu felaketi bize yaşatmasın. Tüm milletimizi korusun. Bununla birlikte de bizlere de gerekli dersi almayı nasip eylesin. 15 bin insanımız şehit oldu. Üzücü olanı bir kişi kalkıp da şerefiyle özür dilemedi, istifa etmedi. Biz buna yanıyoruz. Hala Kahramanmaraş’ın yüreği soğumadı. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin.”

