Yeniden Refah Kahramanmaraş İl Başkanı Pekeren “Bu sefer muhalefet görevi Ak Partinin olmalı”

Muhalefet partilerinin güçsüzlüğü nedeniyle iktidar partisinin güç zehirlenmesi yaşayarak millete tepeden baktığını dile getiren Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Mehmet Pekeren, 31 Mart’ta hemşerilerinin bu sefer Refah Partisine oy, hiçbir dertleriyle ilgilenmeyen, iktidara ise ders vereceğini belirtti.

ÇALIŞKAN MUHALEFET DOĞRU İKTİDAR DEMEKTİR

Pekeren yaptığı açıklamada halkın teveccühü ile her gün güç kazanan Refah Partisine yapılan saldırıların sonuçsuz kalacağını söyledi. Pekeren şöyle konuştu, “22 yıllık iktidarın sonunda iktidar kadar muhalefetin de çalışkan, üretken, bastıran, yanlışı engelleyen, doğruya kanalize eden kabiliyete sahip olması ülkenin, şehrin gelişimi için önem arz ettiğini gördük

YOLSUZLUZLUK, USULSÜZLÜK NORMALLEŞTİ

Muhalefet Sağlam olmazsa iktidar kontrolsüz bir güce dönüşür. Kontrolsüz güç, güç değildir, zehirdir. Hem iktidar mensuplarını hem ülkeyi hem şehri zehirler. Muhalefet eksikliğinden, muhalefetin görevini yapmamasından dolayı güç zehirlenmesi, adam kayırma, rantçılık, usulsüzlük, yolsuzluk, kanunsuzluk normalleşir. Bakın ne kadar rahat konuşuyoruz ve bandan kimse rahatsız olmuyor. Çünkü bunlar normalleşti.” Dedi.

NASIL BİR MUHALEFET OLACAĞINI GÖRECEĞİZ

Ak Parti belediyeciliğinin artık sona erdiğini de dile getiren İl Başkanı Pekeren; “Halk olarak bunlara; ‘artık tepeden baktığınız yeter, artık durun’ diyoruz. Halkımız bunlara bu sefer muhalefet görevini verecek. Bakalım muhalefet görevini nasıl yapacaklar. Ak Parti Muhalefetteyken; yapıcı mı olacaklar, yıkıcı mı olacaklar? Halkımızla birlikte bekleyip göreceğiz. Sizi bir de muhalefette görelim. Eğer bu iş gönül işiyse şehre hizmet aşkıysa muhalefet olarak görevinizi yapacak mısınız yoksa rantınız olmadığı için elinizi kaldırmayacak mısınız?” dedi.