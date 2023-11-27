Yeniden Refah Kahramanmaraş’ta Gövde Gösterisi Yaptı

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde gerçekleşen toplantının açış konuşmasını yapan Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Aydoğar, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerini işaret ederek, “Bu acıyı yaşamayan bilemez. Cenab-ı Allah kimsenin başına vermesin. Bizler 6 Şubat depremini birebir yaşayan, o anı hisseden insanlarız. Bizlerin evleri yıkıldı, bizlerin yuvaları yıkıldı, bizlerin yerleri yıkıldı. Tabi bu iş yerlerini tekrardan imarı, tekrardan ihyası, şehrin tekrardan ayağa kalkması için yaşamış olduğumuz devremden sonra bir deprem de belediyecilik anlamında yaşamamamız adına Türkoğlu’nda sevilen bir kardeşimizi, birazdan genel başkan yardımcımız ve teşkilat başkanımız sayın Nurettin Gül bey başkanım açıklayacaklar. Ben sizlerin huzurunda başkan adayımızın söz vermesini istiyorum. Birazdan konuşmasını yapmaya çıktığında, Kahramanmaraş’ın Türkoğlu İlçesinde orta hasarlı binaların imarının Türkoğlu’nun ihyası ve inşası için çalışacağına birazdan kürsüye çıktığında sizlerin huzurunda bizler de söz istiyoruz. Tek amacı halka hizmet hakka hizmet anlayışıyla çalışacağına benim kalben inancım tamdır.

İman varsa imkan da vardır diyoruz ve diyoruz ki dünyada nereye bakarsanız, bulunduğunuz ilçede nereye bakarsanız bakın bir ilahi mesaj vardır. Mihraptan ilahi mesajlar geliyor ve diyoruz ki savunun belediyelere milli görüş geliyor, belediyelere milli görüş belediyeciliği geliyor. Belediyenin kapısına rüşvet alan da veren de melundur yazanlar geliyor, savunun adil düzen geliyor” dedi.

Ardından kürsüye gelen Genel Başkan Yardımcısı Nureddin Gül ise, konuşmasında iktidarın Gazze politikasını eleştirerek, “Hükümet sadece kınama yapıyor. Kınayarak bir yere varılmıyor. Bir an önce hükümet harekete geçmeli. Eğer susarsak yarın bir gün oradaki çocuklar gibi bizim Hatay’daki çocuklarımızın da başına bombalar yağdıracaklar” dedi.

BİZDE RANT BELEDİYECİLİĞİ DEĞİL, KENTSEL DÖNÜŞÜM BELEDİYECİLİĞİ YAPILIR

Gül, daha sonra partisinin belediyeciliğinden bahsederek, “Bütün belediyelerde adaylarımızı çıkaracağız. Bizde rant belediyeciliği değil, kentsel dönüşüm belediyeciliği yapılır. Zamanında, Diyarbakır’ın Kayapınar belediye başkanı, başkan olmadan önce yere örtü serip çorap satarmış. O gün Refah Partisi o bölgede bütün belediyeleri almıştı. Bu kardeşimiz Diyarbakır Kayapınar Belediye Başkanı oldu. O, Diyarbakır’da hakkıyla görevini yapıp, bir kuruş borçsuz halde belediyeyi teslim etti. Bu arkadaşımız görevini bıraktıktan sonra yine aynı köşe başında bezini serip yine çorabını sattı. İşte Milli Görüş Belediyeciliği budur. İnşallah 2024 Yerel seçimlerinde sandıkta galip geleceğiz, 2028 seçimlerinde de iktidar olacağız” diye konuştu.

Genel Başkan Yardımcısı Nureddin Gül, konuşmasının ardından Türkoğlu Belediye Başkan Adayı olarak Mehmet Karaca’yı açıkladı.

KARACA; TÜRKOĞLU BELEDİYESİNE MİLLİ GÖRÜŞ BAYRAĞINI DİKECEĞİZ

Türkoğlu Belediye Başkan Adayı Mehmet Karaca da yaptığı konuşmasında Türkoğlu Belediyesine Milli Görüş Bayrağını dikeceklerinin sözünü verdi.

Karaca, konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Değerli gönül dostlarım, bize bu görevi layık gören sayın Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan ve Genel Başkan Yardımcım Nureddin Gül, İl Başkanım Muhammet Aydoğar, İlçe Başkanımız Celalettin Kaplan’a ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kıymetli gönül dostlarım, uzun yıllar ilçemde ticaret ve tarım işletmeciliği ile uğraştım. 3 dönem Fatih Mahallesi muhtarlığı yaptım. Kurucu muhtarlar dernek başkanlığı yaptım, 13 yıl kaymakamlık mütevelli heyetinde görev aldım ve 4 dönem ziraat odası başkanlığına seçildim. Görev sürem boyunca tüm vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için gayretle çalıştım. Bu sebeple yıllarca ilçemizde yapılmayan ve yapılması gereken tüm hizmetleri biliyoruz. Yaşanan 6 Şubat depreminde de yerel yönetimin ne kadar yetersiz olduğunu hep birlikte gördük. Bu sıkıntıların çözümü ve daha iyi bir hizmet için sız değerli dostların tarafıma göstermiş olduğu teveccüh ile bizde yerel yönetime talip olduk. Niyetimiz hayırdır ve akıbetimiz hayır olacak inşallah. Depremde büyük yıkım yaşayan Türkoğlu’nu yeniden inşaa edeceğiz. Deprem sonrası yaşanan sahipsiz şehir görüntüsünü hep birlikte aşacağız. Yaşanabilir bir Türkoğlu’nu siz gönül dostlarımızla birlikte inşaa edeceğiz. Eşit, adil, şeffaf, güvenilir ve gelişen bir yerel yönetim modeli uygulayacağız. Yerel yönetimdeki bu modeli siz gönül dostlarımızla hep birlikte başaracağız. Değerli dostlarımız bugün bu saatten itibaren çalmadık kapı, sıkmadık el, girmedik gönül bırakmadan zafere ulaşacağız. Biz makamlara değil gönüllere talibiz. Bir Allah dostunun deyimi ile yenildik dediğimiz zaman değil, yorulduk dediğimiz zaman yıkılırsınız. Şimdi hepinizden söz istiyorum yorulmamaya söz veriyor musunuz? Allah razı olsun, biz de sizler için yorulmadan, yılmadan tüm gayretimizle çalışacağımıza söz veriyoruz.”

Toplantı, günün fotoğrafının verilmesiyle sona erdi.