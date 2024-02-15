Yeniden Refah Karaziyaret Mahallesinde vatandaşlarla buluştu!

31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında Karaziyaret Mahallesi’nde toplantı düzenleyen Yeniden Refah Partisi’ne mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterince mahalle toplantısı mitinge dönüştü. Birçok parti genel başkanının toplayamadığı kalabalık, Yeniden Refahlılar için gönüllü toplandı.

Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Aydoğar ve Yeniden Refah Partisi Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Mehmet Akpınar, Karaziyaret Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Düzenlenen toplantı, halktan yoğun ilgi gösterilmesiyle birlikte adeta mitinge dönüştü. Yeniden Refah Partisi’ne desteklerini ileten Karaziyaret Mahallesi sakinleri, 31 Mart yerel seçimlerinde değişim rüzgârını daha sert bir şekilde estirdi. Düzenlenen mahalle toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Aydoğar, Karaziyaret’in problemlerini bildiklerini ve çözümleri için halkla istişarelerde bulunduklarını belirtti.

“SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN YENİDEN REFAH BELEDİYECİLİĞİNİ GETİRİYORUZ”

Aydoğar; “Bugün seçim ziyaretleri kapsamında Karaziyaret Mahallemize geldik. Soğuk bir kış günü olmasına rağmen bizleri kucaklarına basan, bizleri destekleyen, bizlerden Erbakan kokusunu hissedip bize de hissettiren tüm Karaziyaret Mahallemize ve Bertiz köylerimize teşekkür ediyorum. Bizler Karaziyaret’in problemlerini biliyoruz. Karaziyaret’in bir imar problemi var. Karaziyaretin su problemi var. Karaziyaretin yol problemi var. Bizler bunları tüm mahallelerimizle istişare yaparak analiz etmiş bulunmaktayız. Karaziyaret’i biz kazanmamız halinde yapacağımız hizmetleri yerinde incelemiş olduk. Çok dar sokaklarımız var, zehir gibi akan sular var. Bu problemleri çözmek için Yeniden Refah Belediyeciliğini getiriyoruz. 31 Mart’tan sonra Karaziyaret’in de Bertiz’in de problemleri çözülecektir. Biz kazanırsak, kimse kaybetmiş olur” şeklinde konuştu.

“BİZ KAZANDIĞIMIZDA BELEDİYELER MİLLETİN OLACAK”

Yeniden Refah Partisi Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Mehmet Akpınar ise, seçimi kazanması durumunda her hafta birim müdürleri ile bir mahalleye giderek sorunları yerinde inceleyeceklerini ifade etti. Akpınar; “Büyükşehir Belediye Başkan Adayımızla birlikte Dulkadiroğlu Karaziyaret Mahallesi’ndeyiz. Bütün mahallelerimiz kartopu gibi büyüyerek bize geliyorlar, bizi kucaklıyorlar. Sözlerimizi yerine getireceğiz. Rakam ve makam belediyeciliği değil, Allah rızası için belediyecilik yapacağız. Belediyelerimizin makamları milletimizindir. Milletimize teslim etmek için geliyoruz. Belediye Başkanı seçilmem durumunda, müdürlerimle birlikte her hafta bir mahallemizde, mahallemizin sorunlarını dinleyeceğiz. Aynı haftada o problemleri, o sorunları çözmüş olarak görevimize devam edeceğiz. Belediyelerimiz milletimizin olacaktır” dedi.

Konuşmaların ardından halkla adaylar sohbet etti.