Yeniden Refah Partisinden miting gibi açılış!

Binlerce kişinin katıldığı Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına Yeniden Refah Partisi Türkoğlu Belediye Başkan Adayı Mehmet Karaca’nın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Aydoğar, Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Mehmet Akpınar, Ekinözü Belediye Başkan Adayı Muhammed Arıcı da hazır bulundu. Türkoğluların doldurduğu meydanda büyük bir coşku yaşandı. İstiklal Marşı ve Kur’an tilavet ile başlayan açılış programı, Belediye Başkan Adayları ve Türkoğlu İlçe Başkanı Celalettin Kaplan’ın konuşmalarıyla devam etti. Program Yeniden Refah Partisi’ne katılan yeni üyelere rozet takımı ve toplu dua ile sona erdi.

“22 YILDIR YAPTIĞINIZ BELEDİYECİLİĞİ SAHTE OLDUĞUNU SİZDEN Mİ DUYACAKTIK?”

Açılışa katılanlara teşekkür ederek sözlerine başlayan Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Aydoğar, Yeniden Refah Partisi’nin kuruluşundan bugününe değerlendirme yaptıktan sonra siyasete nezaketen girdiklerini söyledi. İktidar partisinin seçim sloganını eleştiren Aydoğar, 22 yıldır sahte belediyecilik yaptıklarını ifade ettiklerini belirtti. Aydoğar; “Ankara’dan dönüşte Kahramanmaraş’ta bin araçlık konvoyla bizleri bağrına basan buraya kadar bizlere eşlik eden tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. 2018 yılında kurulmuş olan Yeniden Refah Partisi ilk sınavını 14 Mayıs seçimlerinde verdi. 14 Mayıs’taki seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan arasındaki ikilimde, Genel Başkanımız Fatih Erbakan yarınları düşünerek istikrarın devam etmesi adına 30 maddelik şartlarıyla kendi hak ve isteklerinden feragat ederek Erdoğan’ı seçmiştir. Bizler 14 Mayıs seçimlerinde kendi şahsiyetimizle seçimlere girmiş olup, Türkiye geneli 2 buçuk milyon oy alarak Türkiye Millet Meclisi’ne 5 vekil soktuk. 31 Mart yerel seçimlerinin bir beka meselesi olmadığını kaydederek Genel Başkanımız Türkiye’nin 81 ilinde 900’den fazla ilçede kendi adaylarıyla seçimlere girme kararı almıştır. 31 Mart yerel seçimlerine gidiyoruz. Bizden önce belediyelerde görev yapmış tüm belediye başkanlarına yapmış oldukları hizmetler bakımından teşekkür ediyoruz. Biz siyasete kavga, çekişme değil nezaket getirmek için girdik. Biz yapılan hizmetlere teşekkür etmesini biliriz. Yapılmayan hizmetleri tamamlamaya, eksik olan hizmetleri tamamlamaya geliyoruz. Bizlerde sizler gibi siyaseti takip ediyoruz. 22 yıldan beri belediyeleri yönetenler, belediye başkanlığı yapanlar hiç utanmadan, hiç sıkılmadan bugün yeniden gerçek belediyecilik sloganı ile halkın karşısına çıktılar. 22 yıldır yaptığınız belediyeciliğin sahte olduğunu bugün sizin ağzınızdan mı duyacaktık? 22 yıldır yaptığınız belediyeciliği bugün Türkoğlu görüyor, o nedenle meydanları doldurdu. Gördüğü için bugün Mehmet Karaca diyor” şeklinde konuştu.

“ELBİRLİĞİ İLE KAHRAMANMARAŞ’I AYAĞA KALDIRACAĞIZ”;

Elbirliği ile Kahramanmaraş’ı ayağa kaldıracaklarını vurgulayan Aydoğar; “Genel Başkanımızın takdirleriyle Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldum. Genel merkezimiz gerekli araştırmayı Kahramanmaraş’ımız da yaptı. “Depremde yıkılmış, her yeri viran olmuş şehri anca bir mühendis belediye başkanı düzeltir” deyip bizleri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı yaptılar. Elbirliği ile Kahramanmaraş’ı ayağa kaldıracağız, elbirliği ile Kahramanmaraş’ta milli görüş belediyeciliğini yaşatacağız. Yaklaşık 2 aydır beri süren belediye başkan adayı belirleme sürecinde ne tehditler geldi, ne mobingler, ne sıkıştırmalar geldi. Kahramanmaraş’ta aday çıkartmamamız için her şeyi yaptılar” ifadelerini kullandı.

“LİYAKATLİ BELEDİYECİLİK TÜM KAHRAMANMARAŞ’A GELECEK”

Milli Görüş Belediyecilik anlayışını Kahramanmaraş’a getireceklerini ifade eden Aydoğar, Kahramanmaraş’a liyakati getireceklerini kaydetti. Aydoğar; sözlerini şu şekilde noktaladı: “Ahlaklı belediyecilik Kahramanmaraş’a gelecek. Ehliyetli belediyecilik Kahramanmaraş’a gelecek. Liyakatli belediyecilik tüm Kahramanmaraş’a gelecek. Rantçı belediyecilikten kurtulacağız. Adam kayırmacı belediyecilikten kurtulacağız. Milli Görüş belediyeciliğini Kahramanmaraş’ın tüm ilçelerinde ve büyükşehirde yaşatacağız. Tüm belediye başkan adaylarımızın maddi ve manevi emekleri var. Hiçbir belediye yardımı almadan, kendi cebinden alnının teriyle bu çalışmalara katılıyorlar. Bugün belediye başkanları, “ben partime belediyeden para aktarmıyorum” diye yemin etsinler. Bizim cebimizden verdiğimiz mücadeleyi diğer adaylar belediyelerin kasasından yapmaktadırlar. Vatandaşın parasını harcamaya hiçbir belediye başkanının hakkı yoktur. Bu paralar vatandaşa hizmet olarak harcanacak paralardır. Ben bunları Allah’a havale ediyorum. Bunların hesabını huzuru mahşerde alacağımıza inanıyorum. Sizleri 31 Mart yerel seçimlerinde Yeniden Refah’a oy toplamaya davet ediyorum. Mehmet Karaca Başkanımızı sizlere, sizleri de Allah’a emanet ediyorum. Kazanan Türkoğlu olsun.”

“TÜRKOĞLU’MUZU YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ”

Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında hemşerilerine seslenen Yeniden Refah Partisi Türkoğlu Belediye Başkan Adayı Mehmet Karaca ise, Türkoğlu’nu yeniden inşa edeceklerini belirtti. Karaca: “Projelerimiz ve çözümlerimiz halkımızın gönlünde yer buldu. Türkoğlu için hazırladığımız projelerimizde çiftçilerimize, esnaflarımıza, emekçilerimize, kadın girişimcilerimize ve gençlerimize her türlü destek ve imkânı sağlayacağız. Bayrağımız göndere çekilmiştir. Bu bayrağın gölgesi sizler olacaksınız. Sokaklarımızda çalmadık kapı, girmedik gönül bırakmayacağız. Çıktığımız bu yolda Türkoğlu’muzu hizmetlerle yeniden inşa edeceğiz. Halkımızın hak ettiği hizmetleri getireceğiz. Hüznümüzü, sevincimizi beraber yaşayacağız. Sokaklarımızda, mahallelerimizde sıkmadık el bırakmayacağız” diye konuştu.

“TÜRKOĞLU İÇİN ÇOK ÇALIŞACAĞIZ”

Yeniden Refah Partisi Türkoğlu İlçe Başkanı Celalettin Kaplan ise, şu ifadelerle Türkoğlululara seslendi: “Merhum Liderimiz Necmettin Erbakan’ın “Siyaseti önemsemeyen Müslümanları, Müslümanları önemsemeyen siyasetçiler yönetir” sözüyle sözlerime başlamak istiyorum. Yeniden Refah Partisi olarak başlattığımız siyaset hayatımızda ilk yerel seçim heyecanını yaşıyoruz. Ülkemizde belediyeciliğin ne anlama geldiğini, belediyeciliğin nasıl yapılması gerektiğini 1994 yılında Refah Partili belediyelerin gösterdiği “Milli Görüş Belediyeciliğini” Mehmet Karaca ile Türkoğlu’nda göstereceğiz. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Muhammed Aydoğar’ın çok önemli gördüğümüz sözü var. “Refah Belediyeciliğinde rant yok, kişiye özel hizmet yok, rüşvet yok, sadece hak ve halk var.” Halkın rızası, Hakkın rızasından geçer anlayışıyla yılmadan, yorulmadan Türkoğlu için çok çalışacağız.”