Yeniden Refah’a Kahramanmaraş’ta bir dev katılım daha!

Beyaz Saray Düğün Salonu’nda düzenlenen katılım törenine Dulkadiroğlu Muhtarlar Derneği Başkanı Resul Arslanhan’ın yanı sıra bazı mahalle muhtarları da katılım gösterdi. 600 kişilik dev katılım töreninde Resul Arslanhan, Dulkadiroğlu Belediye Meclis Üyesi Adayı olduğunu açıkladı. Yeniden Refah Partisi’nin yeni üyelerinin yanı sıra katılım törenine Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Aydoğar, Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Mehmet Akpınar, Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Hilmi Doğru da katıldı. Katılım töreninde açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Aydoğar, siyasete nezaket getirmek için yola çıktıklarını belirtirken, iktidara bu seçimlerde mesaj verilmesi gerektiğini söyledi. Dulkadiroğlu’nda 22 yıldır verilen oyların boşa gittiğini ifade eden Aydoğar, ahlaklı, rantsız, rüşvetsiz bir esnaf belediyeciliği için çalışacaklarını dile getirdi.

“SİYASETE NEZAKET GETİRECEĞİZ”

Aydoğar, şu ifadeleri kullandı: “Yeniden Refah Partisi 2018’de kurulmuş olup, mazisi 1969 yılına dayanan bir duruşun bir idealin temsilcisi siyasi partidir. Yeniden Refah Partisi olarak da ilk seçim sınavımızı 14 Mayıs 2023 tarihinde verdik. Parlamento ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde 1 buçuk milyonun üzerinde oy alarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 5 milletvekili ile temsil ediliyoruz. 31 Mart yerel seçimlerinde şehirlerimizin adaletli ve temiz bir şekilde yönetilmesi için hiçbir siyasi parti ile ittifaka girmeyerek kendi şahsiyetimizle seçimlere girme kararı aldık.

ŞİMDİ BİZE VEFA GÖSTERME ZAMANI

14 Mayıs ve 28 Mayıs’ta ülkenin istikrarı için yaptığımız vefayı şimdi de AK Partili seçmenden şehirlerimize adalet getirmek için biz istiyoruz. Çünkü bizler siyasete nezaket getireceğiz. Çünkü bizler siyasete nezaket getireceğiz. “Bu sefer vefa sırası sizde” deyip oylarınızı Yeniden Refah’a istiyoruz. Hiçbir ayrım yapmadan, kimseyi ötekileştirmeden bizler bu yola çıktık. Bizler bu yola çıkarken kendimize dedik ki “Vallahi sevmek için yola çıktık, billahi sevmek için çıktık. Vallahi hizmet için çıktık, billahi hizmet için çıktık.” Sizlerin duasına, sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Yapılmayanı yapmak, eksik olanı tamamlamak için yola çıktık.”

“DULKADİROĞLU’NDA 22 YILDIR VERİLEN OYLAR BOŞA GİTTİ”

“Cumhur İttifakı’nın belediye başkan adaylarının sloganı “Gerçek Belediyecilik.” 22 yıldan bu yana bu şehrin idaresi sizdeydi. 22 yıldan bu yana yaptığınız belediyecilik gerçek değil miydi? Bize de bu soruyu sorma hakkını verdiniz. 22 yıldan beri sahte belediyecilik mi yaptınız? Sahadaki vatandaştan şunu duyuyoruz; “Başkanım sizden önce geldiler. Yeniden Refah’a oy verirseniz oyunuz boşa gider” dediler. Biz de diyoruz ki; “Bugün Dulkadiroğlu’na bakın, 22 yıldır verilen oylar boşa gitti. Tamamı çöp oldu.” Diyorlar ki; “Mevcut belediyeler, merkezi yönetimle aynı olmazsa şehirde konutlar yapılmaz. Şehre hizmet gelmez” diyorlar. Mevcut belediyeler sizdeyken iktidarda başka parti mi vardı? Bugün bu bahane ile tekrar bu milleti kandıramayacaksınız. Bu milleti aldatamayacaksınız.

KAYNAKLARI HALKA TESLİM ETMEK İÇİN YOLA ÇIKTIK

Bizler bu yola Allah rızasını kazanmak, sizlerin hakkı olanı sizlere teslim etmek, belediyeleri banka borcundan kurtarmak ve belediyenin kaynağını hakkı olan vatandaşımıza teslim etmek için yola çıktık. Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan Bey, Ankara’dan bizleri uğurlarken aday tanıtım toplantısında bize şu tembihlerde bulundu; “Yıkılmış şehirlerinizi size emanet ediyorum, sokakta tekmelenen seyyar satıcıları size emanet ediyorum. Evine ekmek götüremeyen aile reislerini size emanet ediyorum. Yavrularını aç yatıran aileleri size emanet ediyorum. Kaldırımları yapılmayan, su faturasını ödeyemeyen, adam yerine konulmayan vatandaşlarımızı size emanet ediyorum. Bunun vebal ve sorumluluğu içerisinde gideceksiniz, derdinizi anlatacaksınız, vatandaşın gönlüne gireceksiniz ve seçimi kazanacaksınız. Bu milletin un çuvalını sırtınızda taşımayı şeref bileceksiniz” diyerek bizleri gönderdi.

“İKTİDARA BU SEÇİMDE MESAJ VERMEK GEREKİYOR”

31 Mart seçimlerine giderken neyi yorumlayacağız? İktidara bir mesaj vereceğiz. Diyeceğiz ki; “Biz sizin verdiğiniz emekli maaşı ile geçinemiyoruz. Onu oylayacağız. Biz bugün elektrik faturasını ödeyemiyoruz. Onu oylayacağız. Esnafımız bağ-kuru ödeyemiyor. Onu oylayacağız. Şehrimiz yıkık dökük oldu. Onu oylayacağız.” Diyeceğiz ki; “Bugün belediyeleri senden aldık, bu enflasyon böyle devam ederse iktidarı da senden alacağız. Yeniden Refah’a vereceğiz.” Bunun mesajını da bu sandıkta vermemiz gerekiyor. KASKİ’de yaşanılan su problemlerini biliyoruz. Şehrimizin altyapı problemlerinin hepsini biliyoruz. Şehrimiz suyla doluyken, insanlarımızın suya ulaşamamasını sebeplerini de biliyoruz.”

“AHLAKLI, RANTSIZ, RÜŞVETSİZ ESNAF BELEDİYECİLİĞİ”

“Seçim çalışmaları sırasında bir kardeşimiz koluma girdi. Belediye işçisi olduğunu söyledi. Belediye olarak her ay 20 bin koli dağıttıklarını söyledi. Yine 30 bin civarı Onikişubat Belediyesi’nin dağıttığını, 40 bin civarı da Büyükşehir Belediyesi’nin paket dağıttığını ve aylık 90 bin paket dağıttıklarını söyledi. Her haneyi 2 kişi sayarsak 180 bin oy yapar. “Onlar seçime sizden 1-0 önde başlıyorlar” dedi. “180 bin vatandaşımızı belediyelerden yardım almadan evini geçindirememekten hiç mi utanmadılar?” dedim. Bu övünülecek bir şey değil, bu utanılacak bir şey. 94 ruhuyla yola çıktık. Ahlaklı, rantsız, rüşvetsiz ve esnaf belediyeciliği diyerek yola çıktık. Vatandaşa hizmet eden bir belediyecilik diyerek yola çıktık. Artık alternatif var, artık çare var, artık Yeniden Refah var diyorum.”

KAHRAMANMARAŞ’I YENİDEN İNŞA VE İHYA ETMEK İÇİN GELİYORUZ”

Kahramanmaraş’ yeniden inşa ve ihya etmek için göreve talip olduklarını belirten Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Mehmet Akpınar ise; “Adaylığımı Rahmetli Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın “Her şey hayale etmekle başlar, inanmak başarmanın yarısıdır” diyerek açıklamıştım. İnanıyoruz, inandığımız içinde başaracağımız Allah’ın izniyle kesindir. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Muhammed Aydoğar önderliğinde Kahramanmaraş’ı yeniden inşa ve ihya etmeye geliyoruz. 94 ruhuyla, aynı heyecanla şimdi “Buyurun, şimdi yeniden başlıyoruz” diyorum” diye konuştu.

“DULKADİROĞLU’NA HİZMET ETMEK İÇİN BURADAYIZ”

Yeniden Refah Partisi’ne katılan ve Dulkadiroğlu Belediye Meclis Üyesi adayı olan Dulkadiroğlu Muhtarlar Derneği Başkanı Resul Arslanhan ise; “Belediye meclis üyeliği başvurusuna bu kadar insan ile geliyorsak, biz bu seçimi kazandık. Hayırlı olsun. 3 dönemdir, Dulkadiroğlu İlçemizde Kanuni Mahallemizde muhtarlık yapıyorum. Yaklaşık 10 yıldır da kurmuş olduğumuz Dulkadiroğlu Muhtarlar Derneği’ne başkanlık yapıyorum. Dulkadiroğlu’muza hizmet etmek için buradayım. İlçemiz yıllardan beri hak ettiği değeri alamamış, hizmet alamamıştır. İlçemize birisi zarar verecek olursa balyoz gibi kafasına inmek için buradayım. Bu şehrin çocuğu olmaktan gurur duyuyorum, Dulkadiroğlu’na hizmet etmekten de gurur duyacağım” ifadelerini kullandı.

“DULKADİROĞLU YILLARDIR HOR GÖRÜLDÜ”

Yeniden Refah Partisi Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Hilmi Doğru ise; “Dulkadiroğlu yıllardan bu yana hor görülmüş, geri kalmış bir ilçemiz ama inşallah yeni dönemde farklı olacak. Sizlerin de desteğiyle bu dönem Yeniden Refahlı günler Dulkadiroğlu’na gelecektir. Seçime kadar durmadan çalışacağız” dedi.

Konuşmaların ardından Yeniden Refah Partisine katılan seçmenlere rozetleri takıldı.