Yeniden Refahlı Aydoğar’dan sert tepki “Büyükşehir kavşaklarda epçilik oynuyor”

Aydoğar, Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin Üngüt çıkışında devam eden yeni yol ve kavşak düzenlemesine sert tepki gösterdi. Depremin ardından çöken ulaşım hatlarının bir an önce şehre yakışır bir şekilde yapılmasını isteyen Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Aydoğar; “Biz şehrimizin her yönüyle bir an önce ayağa kalkmasını bekliyoruz. Bunun için de Yeniden Refah kadroları olarak üzerimize düşen her göreve hazır olduğumuzu her platformda belirtiyoruz.

AKILLI OLAN VAR OLMAYAN VAR

Şehrimizin artan trafik sorununu gözlemleyebiliyoruz. Bunun için yeni bulvarlar, düzenli kavşaklar yapılacağına, yapılan hatalar nedeniyle yavaş işleyen trafiği de iyice yavaşlatıyorlar. Şehrimizde birçok kavşakta akıllı kavşak uygulaması var bunu destekliyoruz. Fakat birçok yerde de Sütçü İmam Kavşağındaki gibi akıllı kavşak olarak kullanılmıyor ve kavşaklara geldiklerinde sürücülerimizin kafası karışıyor.” Dedi.

ÜNGÜT KAVŞAĞINDA KAZALAR KAÇILINMAZ OLUR

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin özellikle yeni bulvar ve kavşak düzenlemelerinde sınıfta kaldığına da dikkat çeken Aydoğar, şehrin Üngüt çıkışındaki düzenlemeye sert tepki gösterdi. Aydoğar; “Şimdi bir hatalı kavşak düzenlemesini ise şehrimizin Üngüt kavşağında görüyoruz.Trafik akışının iyileştirilmesi düşünülen kavşak maalesef tam tersi olmuş. Lütfen bu kavşağı takip edin yarın kazaların kaçınılmaz olduğunu da göreceksiniz. Şehrin siluetine aykırı olmasına rağmen kavşağın tam ortasına kurulan özel hastaneye de yapılan yol, gidiş-geliş derken o bölge curcunaya dönmüş.

ŞEHRİN GİRİŞ-ÇIKIŞINA YAKIŞIYOR MU?

Büküşehir Belediyesinin ekipleri hastaneye gidecek yola da özen gösteriyorlar. Bir şehir merkezinin çıkışı böyle olmamalı. Kavşak çalışması şuan devam ediyor fakat o bölgeden geçen vatandaşlarımızın şimdiden serzenişine kulak verilmemesi, halkla belediye arasındaki kopukluğu daha çok ortaya çıkartır.Üngüt Köprülü kavşak üzerindeki bu kavşağı kim neye göre yapıyor, bir açıklama yapılmasını bekliyoruz.” Dedi.