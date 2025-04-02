Özel’in bazı firmalara ve ürünlere yönelik yaptığı çağrıyı “ülkemizin toplumsal ve ekonomik yapısını hedef alan bir akıl tutulması” olarak değerlendiren Kuybu, bu söylemlerin esnafı ve üreticiyi hedef alarak siyasallaşmanın ötesine geçtiğini belirtti.

“Siyaset Arenasında Mücadele Et, Esnaf Üzerinden Değil”

Açıklamasında, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik süreçte esnaf ve sanatkârların zaten büyük bir mücadele verdiğini vurgulayan Kuybu, Özgür Özel’e seslenerek şu ifadeleri kullandı:

“Bu açıklama, bir siyasi liderin yapabileceği en büyük yanlışlardan biridir. Ülkemizin toplumsal ve ekonomik yapısını hedef alan bu boykot çağrısını bir akıl tutulması olarak değerlendiriyorum. Sayın Özel’e tavsiyem, bir an önce bu yanlıştan dönmesidir. Esnaf ve sanatkârımız üzerinden siyaset yapılmaz. Gücü yetiyorsa, siyaseti siyaset arenasında yapsın.”

“Biz Sokağa İnersek, Tepkimizi Anlayacağı Dilden Gösteririz”

Kuybu’nun açıklamasında en dikkat çeken bölümlerden biri ise meydan okuma niteliği taşıyan ifadeler oldu:

“Biz bugüne kadar ülkemizin huzuru ve toplumun birliği için sağduyulu davrandık. Ama sokağa inmeyi biz de biliriz. Eğer bu tarz açıklamalarla esnafı hedef almaya devam ederlerse, biz de boykotun ne olduğunu, tepkinin nasıl verileceğini anlayacakları dilden gösteririz.”

“Esnafı Siyasi Malzeme Yapmayın”

KMESOB Başkanı, özellikle küçük işletmelerin, sanayicilerin ve zanaatkârların günlük ekonomik kaygılarla ayakta kalmaya çalıştığına dikkat çekerek, bu tarz söylemlerin sahada ciddi karşılıkları olacağını söyledi. Kuybu, “Birliğe, üretime ve istihdama ihtiyacımız olan bu günlerde esnafı siyasi malzeme yapmak, hem ekonomiye hem de toplumsal barışa zarar verir” dedi.