“Geçen iki ayda her gün 5 bin 365 kişi işini kaybetmiş ve işsizler ordusuna katılmış durumda. Milyonlarca insan aç ve yardıma muhtaç hale gelmiş, Cumhurbaşkanı çözüm üretmek yerine ‘sabır’ diyor, bir yandan da saraydan şatafatlı iftar sofrası görüntüleri paylaşılıyor” dedi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, yaptığı açıklamada, Ocak 2025 itibariyle geniş tanımlı işsizlik tanımına göre işsiz sayısının 11,3 milyon olduğunu, işsizlik oranının pandemi dönemini de geride bırakarak %26,7 ile rekor kırdığını belirtti. İktidarın yanlış ekonomi politikalarının sonucunda gençlerin yurtdışında gelecek aramak zorunda kaldığını, vurgulayan Öztunç, şöyle devam etti:

“Geçen iki ayda günde ortalama 5 bin 365 kişi işini kaybetmiş. 321 bin kişi işsizlik ödeneği alabilmenin peşine düşmüş. Ülkede 10 milyon kişi 25 bin liranın altında, açlık sınırı civarında bir ücretle çalışıyor. 65 yaş üstü nüfusun yüzde 13’ü geçinebilmek için, inşaat gibi ağır işler de dahil, çalışıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre 3 milyon 690 bin aile sosyal yardımla geçiniyor. Ülkede her 6 kişiden 1'i sosyal yardıma muhtaç, yardım alanlar 14 milyonu aşıyor. Millet, işsizlikle açlıkla sınanırken, Saray itibardan tasarruf etmiyor. Ekonominin kötü yönetilmesiyle oluşan sefaleti dar gelirlinin sırtına yükleyen saray şürekası şatafatlı yaşamından ödün vermeden vicdansızca, insanların gözüne sokar gibi iftar sofralarını paylaşıyor.”

ZEYTİN EKMEĞE MUHTAÇ ETTİLER

Bugün evine et girmeyen insanlarımız var. Türkiye’de kişi başını düşen kırmızı et tüketimi 16,6 kilo, OECD’ye üye ülkelerde 34,8 kilo, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde38,1, savaştaki Ukrayna’da bile 17,4 kilo. Ekmeğin 1.25 lira olduğu pandemi yılı 2020'de zeytinin kilosu 28 liraydı. Bu yıl 390 lira. Zeytinin bile 14 kat zamlanmış. Zeytinin tanesi 2 liraya gelmiş. Vatandaş artık sofrasına zeytin bile koyamıyor.

VATANDAŞ BORÇ KRİZİNDE

Bankalar tarafından icra takibine alınan bireysel kredi ve kredi kartı borçlarında 2025 yılı başından bu yana 35 milyar liralık artış yaşandı. Faiz oranlarında yaşanan yüksek seyir ve yüksek enflasyon, geliri yeterince artmayan vatandaşların borçlarını geri ödemelerini zorlaştırıyor. Vatandaşlarıderin bir borç krizine sokuldu. Vatandaşların faizleri ve icra masrafları hariç 209 milyar lira icralık kredi borcu bulunuyor. İşte Türkiye’yi getirdikleri nokta budur. Siyasi hesaplara kurban edilen ekonomimiz, İBB’ye yapılan hukuksuz operasyonla bir darbe daha aldı. Merkez Bankası bir günde 11 milyar dolar rezervini eritti, döviz, altın rekor kırdı ve şirketler Borsa İstanbul’da bir günde yüzde 10 değer kaybetti. Siyasirant uğruna vatandaşı bir günde yüzde 10 daha fakirleştirdiler. AKP’nin alışkanlık haline getirdiği dönemsel krizlervatandaşı yoksullaştırırken birilerinibir günde zenginleştiriyor. İşte AKP’nin Türkiye’si...”