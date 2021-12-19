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Yenikent Yapı Kooperatifinden Daire Satışı

Dulkadiroğlu Yenikent Konut Yapı Kooperatifi, 18 adet dairenin satışı ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Yenikent Yapı Kooperatifinden Daire Satışı

Yenikent Yapı Kooperatifinden Daire Satışı

Dulkadiroğlu Yenikent Konut Yapı Kooperatifi, 18 adet dairenin satışı ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

19 Aralık 2021 Pazar 14:22
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Dulkadiroğlu ilçesinde yükselen Yenikent Konut Yapı Kooperatifi binalarında zemin kat dairelerin satışı ile ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

Kooperatif tarafından yapılan yazılı açıklamada satılacak olan daireler ve satış usullerine yönelik bilgiler yer aldı.

Toplamda 18 adet zemin kat dairenin satışının gerçekleştirileceği açık teklif usulü satışın 23.12.2021 tarihinde saat 10:00’da gerçekleştirileceği ifade edildi.
 

S.S. DULKADİROĞLU YENİKENT KONUT YAPI KOOPERATİFİ DAİRE SATIŞ İLANI

İlçe Mahalle

cinsi

Kat

 Adet

 Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale türü

İmar Durumu

İhale Tarih ve Saati

Ödeme şekli

AYAKLICAOLUK

Daire

Zemin

6

300.000,00

5.000,00

2886 Sayılı Kanun’a Göre Açık Teklif

(45. madde)

Mesken Alanı

23/12/2021

10:00

%50 5 Beş gün içinde bakiye 7 gün

AYAKLICAOLUK

Daire

Zemin

8

325.000,00

  5.000,00

2886 Sayılı Kanun’a Göre Açık Teklif

(45. madde)

 Mesken Alanı

23/12/2021

10:00

%50 5 Beş gün içinde bakiye 7 gün

 AYAKLICAOLUK

Daire

Zemin

4

335.000,00

5.000,00

2886 Sayılı Kanun’a Göre Açık Teklif

(45. madde)

 Mesken Alanı

23/12/2021

10:00

%50 5 Beş gün içinde bakiye 7 gün

           

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