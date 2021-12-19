Yenikent Yapı Kooperatifinden Daire Satışı

Dulkadiroğlu ilçesinde yükselen Yenikent Konut Yapı Kooperatifi binalarında zemin kat dairelerin satışı ile ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.
Kooperatif tarafından yapılan yazılı açıklamada satılacak olan daireler ve satış usullerine yönelik bilgiler yer aldı.
Toplamda 18 adet zemin kat dairenin satışının gerçekleştirileceği açık teklif usulü satışın 23.12.2021 tarihinde saat 10:00’da gerçekleştirileceği ifade edildi.
S.S. DULKADİROĞLU YENİKENT KONUT YAPI KOOPERATİFİ DAİRE SATIŞ İLANI
|
İlçe Mahalle
|
cinsi
|
Kat
|
Adet
|
Muhammen Bedeli (TL)
|
Geçici Teminat (TL)
|
İhale türü
|
İmar Durumu
|
İhale Tarih ve Saati
|
Ödeme şekli
|
AYAKLICAOLUK
|
Daire
|
Zemin
|
6
|
300.000,00
|
5.000,00
|
2886 Sayılı Kanun’a Göre Açık Teklif
(45. madde)
|
Mesken Alanı
|
23/12/2021
10:00
|
%50 5 Beş gün içinde bakiye 7 gün
|
AYAKLICAOLUK
|
Daire
|
Zemin
|
8
|
325.000,00
|
5.000,00
|
2886 Sayılı Kanun’a Göre Açık Teklif
(45. madde)
|
Mesken Alanı
|
23/12/2021
10:00
|
%50 5 Beş gün içinde bakiye 7 gün
|
AYAKLICAOLUK
|
Daire
|
Zemin
|
4
|
335.000,00
|
5.000,00
|
2886 Sayılı Kanun’a Göre Açık Teklif
(45. madde)
|
Mesken Alanı
|
23/12/2021
10:00
|
%50 5 Beş gün içinde bakiye 7 gün