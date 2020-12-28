Yeraltı Sularının Boşaltılması Çevre ve Tarımsal Üretim Açısından Felaket Olur

Dumlupınar, “Afşin-Elbistan A Termik Santrali Kömür sahasında meydana gelen göçük için öncelikle çok büyük geçmiş olsun. Can kaybı ve yaralıların olmaması en büyük sevincimizdir” dedi.

Başkan Dumlupınar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Araştırmalarımıza göre döküm sahasında meydana gelen bu olay çok büyük tehlikelerin işaretçisi olabilir, Herkesin malumu olduğu üzere daha önce de bir göçük meydana geldi ve işçilerimizi kaybettik.

Göçüğün sebeplerini bilirkişiler mutlaka tespit edeceklerdir. Ancak bize göre en büyük sebeplerinden bir tanesi de kömürün çıkarılması için yeraltı sularının boşaltılmasıdır. Yine malumunuz kömür sahaları genellikle göl yataklarında meydana geliyor ve kömür su ile birlikte bulunuyor. Ve kömür yataklarının üzerleri de birinci sınıf tarım arazisi oluyor. Afşin-Elbistan Termik Santralleri de (A, B ve yapılması planlananlar) bu tarım arazilerinin üzerine kuruluyor.

Bu yeraltı sularının boşaltılması için

240 kw gücünde 30 cm çapında 72 su pompası 160 metreden 24 saat süreyle

30 kw gücünde 7.62 cm çağında 150 su pompası 160 metreden 16 saat süreyle

1.5 kw gücünde 3-5 cm çapında 800 dur kalk sistemine göre çalışan (su seviyesine göre) su pompası

30 yılı aşkın süredir bu suyun boşaltılması için çalışıyor.

Yeraltı sularının önemini bir örnekle açıklayacak olursak, yıllık yağışın ancak %10’u yeraltı sularını beslemektedir. Yani kurak gitmeyen yıllarda, biriken sulardır.

Tarımsal üretimde bile kullanılmasını çok doğru bulmadığımız bu yeraltı suları insanlığın bir bakıma sigortalarından birisidir.

Bu şekilde hoyratça yok edilmesine müsaade edilmemelidir.

Deprem gerçeği ile birlikte düşünecek olursak, boşalan yeraltı suları boşluklar oluşturacak ve en ufak sarsıntıda toprak kaymaları göçükler veya obruklara neden olacaktır.

Teknolojik ömrü bittiği için filtre takılmasının da maliyetli olduğu A Termik Santrali hem insan sağlığı hem de çevre için bir felaket haline gelmiştir.

Meseleye siyaset üstü yaklaşılarak acil önlem alınmalıdır.

Yetkililerimizin bu konuda gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz.

Çözüm yenilenebilir enerji, sürdürülebilir tarımdır.”