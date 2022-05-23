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Yeşilçam Müzikleri Büyük Beğeni Topladı

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Akşam Sefası Türk Sanat Müziği Topluluğu, Yeşilçam’ın unutulmaz eserlerini Kahramanmaraşlılar için seslendirdi.

Yeşilçam Müzikleri Büyük Beğeni Topladı

Yeşilçam Müzikleri Büyük Beğeni Topladı

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Akşam Sefası Türk Sanat Müziği Topluluğu, Yeşilçam’ın unutulmaz eserlerini Kahramanmaraşlılar için seslendirdi.

23 Mayıs 2022 Pazartesi 12:59
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, Yeşilçam’dan Şarkılar konseri gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Mehmet Bülent Paköz şefliğinde Akşam Sefası Türk Sanat Müziği Topluluğu, Yeşilçam filmlerinde yer alan unutulmaz eserleri Kahramanmaraşlılar için seslendirdi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan ve çok sayıda vatandaş da yer aldı. Seni Benden Alamazlar, Dert Bende Derman Sende, Sevemedim Kara Gözlüm ve Kıskanırım Seni Ben gibi birbirinden değerli eserlerin seslendirildiği gecede dinleyiciler de hep bir ağızdan koroya eşlik etti. Yaklaşık 2 saat süren etkinlikte koro ve saz heyeti sergiledikleri performansla dinleyicilerden alkış aldı.

Etkinliklerimiz Artarak Devam Edecek

Konserde tüm koro adına şef Mehmet Bülent Paköz’e teşekkür ederek çiçek takdim eden Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan, “Büyükşehir Belediyesi olarak çeşitli kültür sanat etkinliklerimizi vatandaşlarımızla buluşturmaya gayret ediyoruz. Bugün de Akşam Sefası Türk Sanat Müziği Topluluğu’nun katılımıyla Yeşilçam’dan şarkılar konserimizi gerçekleştirdik. Etkinliğimize tüm yaş gruplarından hemşehrilerimizin katıldığını görüyoruz. Bu da bizler için son derece kıymetli. İnşallah önümüzdeki süreçte de kültür sanat etkinliklerimiz artarak devam edecek” ifadelerini kullandı.

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Yeşilçam Müzikleri Büyük Beğeni Topladı
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