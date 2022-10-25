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Yeşilgöz Turizm Tesisleri’nin Temeli Atılıyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından Yeşilgöz’de hayata geçirilen 2’nci etap yatırımların 26 Ekim Çarşamba günü temel atma töreni gerçekleştirilecek. Başkan Güngör, “İkinci etap çalışmaları kapsamında Yeşilgöz’e yeni amfi tiyatro, restoran, otopark alanı ve mescit kazandırıyoruz. 26 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek temel atma törenimize tüm hemşehrilerimiz davetlidir” dedi.

Yeşilgöz Turizm Tesisleri’nin Temeli Atılıyor

Yeşilgöz Turizm Tesisleri’nin Temeli Atılıyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından Yeşilgöz’de hayata geçirilen 2’nci etap yatırımların 26 Ekim Çarşamba günü temel atma töreni gerçekleştirilecek. Başkan Güngör, “İkinci etap çalışmaları kapsamında Yeşilgöz’e yeni amfi tiyatro, restoran, otopark alanı ve mescit kazandırıyoruz. 26 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek temel atma törenimize tüm hemşehrilerimiz davetlidir” dedi.

25 Ekim 2022 Salı 16:50

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin turizm altyapısını güçlendirmek için yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Onikişubat ilçesi Tekir Mahallesi’nde bulunan şehrin doğa harikası mekânlarından Yeşilgöz’de gerçekleştirilen çalışmalar hızla devam ediyor. Mesire alanında tamamlanan çevre düzenlemelerinin ardından 2’nci etap çalışmalarına başlandı. Bölgeye yeni yeme içme mekânları ile sosyal donatı alanları kazandırılıyor. Bu kapsamda 26 Ekim Çarşamba günü saat 10.30’da Yeşilgöz Turizm Tesisleri’nin temel atma töreni gerçekleştirilecek.

“Tüm Hemşehrilerimiz Davetlidir”

Temel atma törenine tüm Kahramanmaraşlıları davet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehrimizin en önemli turizm alanlarından Yeşilgöz’ün katma değerini ve turizm potansiyelini artırmak için çalışmalarımız hızla sürüyor. İlk etapta bölgeye yeni yürüyüş yolları, ahşap köprü, çocuk oyun alanı, kent mobilyaları, büfe ve mangal alanları kazandırdık. Turizm merkezimize ulaşım sağlayan 2,5 kilometrelik arteri de baştan uca yeniledik. 2’nci etap çalışmaları kapsamında Yeşilgöz’e yeni amfi tiyatro, restoran, otopark alanı ve mescit kazandırıyoruz. 26 Ekim Çarşamba günü de 2’nci etap yatırımların temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Saat 10.30’da başlayacak programımıza tüm hemşehrilerimiz davetlidir” dedi.

Son Güncelleme: 25.10.2022 18:58
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Yeşilgöz Turizm Tesisleri’nin Temeli Atılıyor
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