Yeşilgöz, Turizmin Gözdesi Olacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en gizemli obruklarından Yeşilgöz’e turizm yatırımlarını sürdürüyor. Kent merkezine 60 kilometre mesafede bulunan Tekir Mahallesi’ndeki Yeşilgöz Mesire Alanı’nda ikinci etap çalışmaları da start aldı. Berrak suyu ve mavi rengiyle doğal akvaryumu andıran gizemli obruğun yer aldığı 33 bin metrekarelik alana ilk etap çalışmaları kapsamında; yürüyüş yolları, gölet iskelesi, ahşap köprü, çocuk oyun alanı, kent mobilyaları, büfe ve mangal alanları kazandırılmıştı. 2,5 kilometrelik arteri de yenilenen Yeşilgöz’deyeni amfi tiyatro, restoran, otopark alanı ve mescit yapılarını kapsayan ikinci etap çalışmaları da başlatıldı.

Yarım Milyon Turist Hedefleniyor

Kahramanmaraşlı yazar ve şairlerin adını taşıyan “Edebiyat Yolu” üzerinde yer alan Yeşilgöz Mesire Alanı, 2022 yılında yaklaşık 200 bin yerli yabancı turist tarafından ziyaret edildi. İkinci etap çalışmalarıyla misafirlerine tabiat harikalarını, konforu ve lezzeti bir arada sunmaya hazırlanan Yeşilgöz’de, 500 bin ziyaretçi hedefleniyor. Proje süreci tamamlanan Yeşilgöz Mesire Alanı’nda yeni donatıların kısa süre içinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması da hedefler arasında.