Yikan’a Dulkadiroğlu’ndan Vefa

Dulkadiroğlu Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı Kamu Külliyesi Belediye Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay başkanlığında gerçekleştirilen toplantı saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasıyla başladı.



Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda Gazeteci Lütfü Yıkan detayı dikkat çekti. Dulkadiroğlu Belediyesi’nin kurulduğu günden bu yana tüm meclis toplantılarını takip eden Yıkan, ölümünün ardından Dulkadiroğlu Belediyesi Meclis toplantısında rahmetle anıldı.

Toplantı sonrasında konuşan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları söyledi: “Lütfü Yıkan kardeşimiz bizlerin programlarını istisnasız takip eden ve işini çok iyi yapan bir kardeşimizdi. Özellikle meclis toplantılarımızı hiç kaçırmadı. Hasta da olsa imkanlarını zorlayarak toplantılarımıza katıldı. Bizlerde bundan dolayı kardeşimize ilk dönemimizin anısına bir plaket vermiştik. Vefatını büyük bir üzüntüyle karşıladığımız kardeşimizi bu meclis toplantısında bizler de bir enstantaneyle andık. Mekanı cennet olsun.”