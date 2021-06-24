Yılın girişimci iş adamı Kahramanmaraş’tan seçildi

Fuat Paşa yalısında gerçekleştirilecek olan ve seçkin davetli gruplarının katılacağı etkinlikte Tuğba Özay ve Murat Parasayar sunum yapacak.

Türkiye’de ki 2021 yılının enlerinin açıklanacağı marka ödüllerinde Plusel Mühendislik adına İş Adamı Muhammet Eliaçık ödüllendirilecek.

Firmasıyla yakaladığı başarı grafiğini ülke genelinde devam ettirerek, Kahramanmaraş’a da değer kazandıran ve kenti gururlandıran Eliaçık, 13 Temmuz Salı günü yapılacak olan programda ödülünü teslim alacak.

Öte yandan, Muhammet Eliaçık yaklaşık 8 ay önce Tüm Kalkınma İş Adamları ve Girişimciler Derneği (TÜMKİAD) Kahramanmaraş İl Başkanlığı görevine getirilmişti.