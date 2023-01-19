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Yitiksöz Söyleşileri’nin Bu Ayki Konuğu Yunus Develi Olacak

Büyükşehir Belediyesi, Yazar Yunus Develi’nin katılımıyla Yitiksöz Söyleşileri etkinliğini 21 Ocak Cumartesi günü Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde edebiyatseverlerle buluşturacak.

Yitiksöz Söyleşileri’nin Bu Ayki Konuğu Yunus Develi Olacak

Yitiksöz Söyleşileri’nin Bu Ayki Konuğu Yunus Develi Olacak

Büyükşehir Belediyesi, Yazar Yunus Develi’nin katılımıyla Yitiksöz Söyleşileri etkinliğini 21 Ocak Cumartesi günü Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde edebiyatseverlerle buluşturacak.

19 Ocak 2023 Perşembe 16:55

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu kapsamında her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği Yitiksöz Söyleşileri etkinliğini 21 Ocak Cumartesi günü edebiyatseverlerle buluşturacak. İkinci Perde, Akşam Yazıları ve Vadiler gibi eserlerin sahibi Yazar Yunus Develi’nin katılımıyla Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde gerçekleştirilecek söyleşi etkinliği saat 19.00’da başlayacak. Yazar Duran Boz’un moderatörlüğünde gerçekleştirilecek etkinlikte Yunus Develi, ‘İnsanın Büyük Hikâyeden Vadilere Yürüyüşü’ konusunu ele alacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, 21 Ocak Cumartesi günü saat 19.00’da Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde gerçekleştirilecek söyleşi etkinliğine tüm edebiyatseverlerin davetli olduğu belirtildi.

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