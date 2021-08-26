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Yitiksöz ve Evelahir Ağustos Sayısı Çıktı!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan Yitiksöz ve Evelahir dergileri Ağustos sayılarıyla okuyucuyla buluştu. Pek çok noktadan ücretsiz olarak temin edilebilen eserler e-dergi formatıyla www.kahramanmaras.bel.tr’de.

Yitiksöz ve Evelahir Ağustos Sayısı Çıktı!

Yitiksöz ve Evelahir Ağustos Sayısı Çıktı!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan Yitiksöz ve Evelahir dergileri Ağustos sayılarıyla okuyucuyla buluştu. Pek çok noktadan ücretsiz olarak temin edilebilen eserler e-dergi formatıyla www.kahramanmaras.bel.tr’de.

26 Ağustos 2021 Perşembe 15:13
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültür sanat hayatına katkıda bulunmaya devam ediyor. Tasarımdan mizanpaja tüm süreçleri Büyükşehir Belediyesi tarafından koordine edilen Yitiksöz ve Evvelahir dergileri, Ağustos sayısıyla okuyucularıyla buluştu. Yeni sayısında şehir, kültür ve sanat dergisi Evelahir, okurlarına Kahramanmaraş’ın su kaynaklarından, Eshab-ı Kehf Külliyesi’ne kadar birçok konuda farklı perspektifler sunuyor. Şehrin edebiyat ve düşünce dergisi Yitiksöz ise; İhsan Fazlıoğlu ile Mehmet Ulukütük söyleşisi, Hilmi Uçan ve Mehmet Solak gibi usta kalemlerin yazılarıyla kültür sanat dostlarıyla buluşuyor. Her iki dergi de Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi ve Necip Fazıl Kültür Merkezi’nden ücretsiz olarak temin edilebiliyor. Ayrıca yayınlar ücretsiz olarak elektronik dergi formatlarıyla da edebiyat dostlarının beğenisine sunuluyor. Okuyucular https://kahramanmaras.bel.tr/e-dergiadresi üzerinden her iki derginin de aktüel ve geçmiş sayılarına ulaşabiliyor.

Şehrin Her Noktası Tarih ve Kültür

Evelahir dergisinin yeni sayısında sunuş yazısında Başkan Güngör, “Germanicia evlerinde rastlanan su kanalları, Kahramanmaraş’ın tarih boyunca bir su şehri olduğunu göstermektedir. Suyun olduğu yerde hayat vardır. İnsan, toplum ve kültür vardır. Su olduğu için bir şehirde tarım yapılır, hayvancılık gelişir, el sanatları ilerler. Su kaynakları, pınarlar ve göller, Kahramanmaraş’ın sadece doğa turizmiaçısından değil, yaşam kalitesi ve ekonomisi açılarından da vazgeçilmezdir. Yeni sayımızda bu yüzden Kahramanmaraş’ımızın bu nadide, güzel ve anlamlı yönüne az da olsa ışık düşürmek istedik. Bu doğal miras ve zenginlik, ülke olarak hepimizin. Diğer dosya konumuz, yine Kahramanmaraş’ın kadim tarihine tanıklık etmiş, tevhit ve “basübadel-mevt” (ölümden sonra dirilme) inancının timsali olmuş, Eshab-ı Kehf mağarası ve külliyesidir. Kahramanmaraş’ın her yönü değerli, her noktası tarih ve kültürdür” ifadelerini kullandı.

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Yitiksöz Ve Evelahir Ağustos Sayısı Çıktı!
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