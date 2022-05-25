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Yurtsever, Gaziantep kitap Fuarı’nda hem konferans verecek hem de okurlarıyla buluşacak!

Psikolojik Danışman, Kişisel ve Sosyal Gelişim Uzmanı Alpaslan Yurtsever, 27 Mayıs Cuma günü Gaziantep Kitap Fuarı’nda; “Hayat Okulunda ve Okul Hayatında Başarının Yolu” ve “Başarı Yolcularına Anne Baba Olmak” konulu konferans verecek.

Yurtsever, Gaziantep kitap Fuarı’nda hem konferans verecek hem de okurlarıyla buluşacak!

Yurtsever, Gaziantep kitap Fuarı’nda hem konferans verecek hem de okurlarıyla buluşacak!

Psikolojik Danışman, Kişisel ve Sosyal Gelişim Uzmanı Alpaslan Yurtsever, 27 Mayıs Cuma günü Gaziantep Kitap Fuarı’nda; “Hayat Okulunda ve Okul Hayatında Başarının Yolu” ve “Başarı Yolcularına Anne Baba Olmak” konulu konferans verecek.

25 Mayıs 2022 Çarşamba 14:14
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Yurtsever, fuar boyunca “Hayat Okulunda ve Okul Hayatında Başarının Yolu” ile “Başarı Yolcularına Anne ve Baba Olabilmek” kitaplarını imzalayacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından ülke ve Gaziantep için çok önemli bir değere sahip olan Hasan Celal Güzel’in anısına düzenlenen, katılan yazar ve yayınevi bakımından Türkiye’nin en büyük kitap fuarı olma özelliği taşıyan Gaziantep Kitap Fuarı, 21 Mayıs Cumartesi Günü, Ortadoğu Fuar Merkezi’nde başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin “Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor” mottosuyla açılışını yaptığı fuarda 415 yayınevi ve 380 yazar kitapseverlerle buluşacak.

Öğrenci ve ailelerin yakından takip ettiği Psikolojik Danışman, Kişisel ve Sosyal Gelişim Uzmanı Alpaslan Yurtsever de Gaziantep Kitap Fuarı Karayılan Konferans Salonu’nda 27 Mayıs Cuma günü saat 11.00’da “Hayat Okulunda ve Okul Hayatında Başarının Yolu” konulu, saat 17.00’da da “Başarı Yolcularına Anne Baba Olmak” konulu konferans verecek. Yurtsever, aynı zamanda öğrenci ve ebeveynler üzerine kaleme aldığı; “Hayat Okulunda ve Okul Hayatında Başarının Yolu” ile “Başarı Yolcularına Anne ve Baba Olabilmek” kitaplarını, Poesis Kitap Yayınları Standı’nda okurları için imzalayacak.

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YurtseverGaziantep Kitap Fuarı’nda Hem Konferans Verecek Hem De Okurlarıyla Buluşacak!
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